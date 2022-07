Festwoche kommt super an: Die Sportler laden zum Volksfest

Schon beim Tag der Betriebe und Vereine war das Festzelt bereits kurz nach dem Anzapfen gut gefüllt. © Josef Ostermair

Offiziell gibt es im oberen Ilmtal kein Volksfest, aber die traditionelle Festwoche des TSV Hilgertshausen hat auf jeden Fall Volksfestcharakter.

Hilgertshausen – Das große Bierzelt in Hilgertshausen war stets gut besucht, der Vergnügungspark für die Kinder mit Schiffschaukel, Kinderkarussel und Schießbude fand großen Zuspruch.

An dem großen Süßigkeitenstand auf dem Festplatz vor dem TSV-Stadion ließen sich aber auch die Großen gerne mit gebrannten Mandeln und italienischen Eisspezialitäten verwöhnen.

Die Festwoche in Hilgertshausen kommt super an

Bürgermeister Markus Hertlein hatte den Bieranstich mit zwei kräftigen Schlägen vorgenommen, kein Tröpfchen ging dabei verloren. Die Blaskapelle Langenpettenbach, die seit dem ersten Fest im Jahre 1977 zum 50-jährigen Vereinsjubiläum immer zum Tag der Betriebe und Vereine aufspielt, erwiderte Hertleins „Ozapft is“ mit dem Bayerischen Defiliermarsch. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause konnte endlich wieder gefeiert werden. Knapp 200 Frauen und Männer übernahmen ehrenamtlich die Bewirtung der vielen Gäste, sie schleppten Maßkrüge, standen am Grill oder hinter der Bar. Ihr Engagement würdigten bei kleinen Ansprachen sowohl Vereinschef Hans Pröbstl als auch der Bürgermeister Hertlein, dessen Vorgänger, die beiden Altbürgermeister Hermann Zanker und Hans Kornprobst, ebenfalls gekommen waren. „Und auch die Chefs unserer Firmen haben sich nicht lumpen lassen“, ihre Mitarbeiter wieder zu unserem Fest einzuladen“, freute sich Pröbstl.

Volksfeststimmung in Hilgertshausen

Auch in den folgenden Tagen war im Festzelt die Hölle los. Am Samstag „Zruck zu Dir“, eine Partyband aus der Hallertau, und am gestrigen Sonntag dann die Stimmungsband „High Fly“ begeisterten Jung und Alt.

Auf den TSV-Sportstätten kam an all den Tagen auch der Sport nicht zu kurz: Es gab unter anderem Fußball von der F-Jugend bis hin zur 1. Mannschaft, zwei Schleiferlturniere der Tennisler, das 14. Hilgertshausener Beach-Volleyballturnier und den 11. Oberilmtaler Hügellauf. Den Kindern bot der TSV zudem ein buntes Treiben rund um das Spielmobil. Über den großen Festzug und die Ergebnisse der sportlichen Wettkämpfe wird gesondert berichtet.

