Ein Sozialdemokrat vom alten Schlag

Dieter Goldbach aus Hilgertshausen feiert 85. Geburtstag

von Josef Ostermair schließen

Was Willy Brandt für die Bundes-SPD war, das ist Dieter Goldbach für die Genossen in Hilgertshausen. Goldbach, der jetzt seinen 85. Geburtstag gefeiert hat, gründete 1983 nicht nur den SPD-Ortsverein Hilgertshausen, sondern führte ihn auch viele Jahre erfolgreich und gehörte von 1984 an weit mehr als 20 Jahre dem Gemeinderat an.