Ein 60er wird 80: Erich Pfeffer feiert runden Geburtstag

Dem Jubilar Erich Pfeffer (links) gratulierte auch Bürgermeister Markus Hertlein mit einer Dankurkunde und einem Geschenk zum Geburtstag. © ost

Der TSVler und eingefleischte Löwenfan Erich Pfeffer aus Hilgertshausen hat 80. Geburtstag gefeiert. Zum Jubeltag kamen zahlreiche Gratulanten.

Hilgertshausen – Bei guter Gesundheit feierte Erich Pfeffer aus Hilgertshausen seinen 80. Geburtstag. Der einst in Dobrovac – im heutigen Kroatien – geborene Jubilar lebt seit 1976 in Hilgertshausen und hat sich hier vor allem im Turn- und Sportverein verdient gemacht.

Pfeffer musste Ende 1944 als kleiner Bub zusammen mit der Mutter und zwei Brüdern seine deutschsprachige Heimat verlassen und landete im niederbayerischen Deggendorf. Als sein Vater 1952 aus der Gefangenschaft zurück kam, lebte die Familie Pfeffer, die sich in den Jahren danach noch um drei Schwestern vergrößerte, in Olching.

Nach dem Schulbesuch erlernte Erich Pfeffer in Pasing den Beruf des Schlossers. Es folgte die Bundeswehrzeit und danach eine Stelle bei der MTU, wo er auf Militärflugplätzen in ganz Deutschland unterwegs war und anschließend sein Techniker-Studium absolvierte. Nach seiner Tätigkeit bei Krauss Maffei arbeitete er bis zum Ruhestand im Jahr 1997 bei MBB in Ottobrunn in der Entwicklung.

Mit seiner Frau Ursula gründete er 1961 eine Familie. Gemeinsam zogen die beiden Sohn Markus auf. Bis man ins eigene Haus in Hilgertshausen einziehen konnte, waren viele Entbehrungen notwendig. Die Pfeffers haben sich aber vom ersten Tag an gut im oberen Ilmtal integriert, und das in erster Linie durch ihr Engagement im TSV Hilgertshausen. Hier trainierte Erich Pfeffer acht Jahre lang die Fußball-D-Jugend. Für die Grünweißen war er auch 25 Jahre als Schiedsrichter tätig. Noch gut erinnert er sich an die vielen Spiele die er gepfiffen hat. Nur zweimal habe er Platzverweise aussprechen müssen. 1988 übernahm er im TSV das Amt des Vorsitzenden, das er mit einer kleinen Unterbrechung insgesamt 15 Jahre zur Zufriedenheit der Mitglieder ausübte.

Pfeffer war zu Bezirksliga- und Bezirksoberligazeiten obendrein Stadionsprecher und Berichterstatter für die Heimatzeitung. Auch mit 80 Jahren ist er noch bei jedem Heimspiel der TSV-Fußballer dabei, seit 30 Jahren gehört er auch der Tennisabteilung an. Jeden Donnerstag hilft er als Vereinsheim-Wirt aus.

Schon seit den 60er Jahren ist er ein eingefleischter Fan des TSV 1860 München. Während seiner Zeit in Olching ist er mit dem Löwen-Stürmer Rudi Brunnenmeier zur Schule gegangen, von dessen Torjägerqualitäten er heute noch schwärmt.

Seinen Geburtstag feierte Pfeffer im Kreise der Familie, und da durften die Enkelkinder nicht fehlen. Die jüngste Enkelin, die 14-jährige Eva, hatte ihm sogar eine Geburtstagstorte gebacken. Natürlich haben sich auch Bürgermeister Markus Hertlein und der amtierende TSV-Vorstand Hans Pröbstl mit Geschenken unter den Gratulanten eingefunden.

