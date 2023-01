Ein Glücksfall für die Gemeinde

Gratulation für Markus Hertlein (2.v.r.), durch Werner Kerzel (WGHT), Peter Schadl (CSU Tandern) und Hubert Oberhauser (CSU Hilgertshausen). © ost

Hilgertshausen – Dr. Markus Hertlein ist Bürgermeister von Hilgertshausen-Tandern und wird es aller Voraussicht nach auch in den nächsten sechs Jahren wieder werden: Die Weichen dafür haben erstmalig die Wählergemeinschaft Hilgertshausen-Tandern (WGHT), die CSU Hilgertshausen und die CSU Tandern im Rahmen einer gemeinsamen Nominierungsversammlung für die Bürgermeisterwahl am 2. März gestellt.

Warum sich Hertlein so sicher sein kann, im Amt zu bleiben, hängt in erster Linie davon ab, dass die SPD Hilgertshausen-Tandern und die Bürgerliste Tandern versichert haben, keinen Bürgermeisterkandidaten zu stellen.

Beste Stimmung herrschte auch deshalb bei der Nominierung Hertleins am Mittwochabend in der Hilgertshauser Sportgaststätte, wo sich 30 Mitglieder aus den Reihen von WGHT und CSU für Hertlein ausgesprochen haben. Es gab keine einzige Gegenstimme, nur eine Enthaltung, und die kam von Hertlein selbst. „Das sind klare Verhältnisse, wie in der früheren DDR“, scherzte Versammlungsleiter Werner Kerzel nach Bekanntgabe des Nominierungsergebnisses.

Gute Zusammenarbeit im Gemeinderat

Schon vor der Wahl prasselte Lob und Anerkennung auf Hertlein ein. „Er ist der Richtige, er hat in den vergangenen sechs Jahren schon gezeigt, dass er kräftig anschiebt“, sagte der Hilgertshauser CSU-Ortsvorsitzende Hubert Oberhauser. Tanderns CSU-Chef Peter Schadl fügte diesen Worten hinzu, dass Hertlein es verstanden habe, mit den Bürgern umzugehen und die Interessen aller Ortsteile berücksichtige. Ein Zeichen der guten Zusammenarbeit und Führung im Gemeinderat sei, dass fast alle Beschlüsse einstimmig gefasst wurden. Als Bonuspunkt für Hertlein sieht Schadl auch dessen Engagement im Kreistag. Als Gemeinderat der WGHT stellte Florian Bauer fest, dass kein anderer als Hertlein über so hohe Kompetenz verfüge. Aus der Vorgängerzeit sei viel aufgeschoben worden, wichtige Projekte, die Hertlein aber angepackt habe, sollte er auch weiterführen können.

Auch der dienstälteste Vize-Bürgermeister im Landkreis, Adi Doldi, meldete sich zu Wort und erklärte, dass Hertlein vor sechs Jahren bereits ein Glücksfall für die Gemeinde war und dessen Arbeit Dank und hohe Anerkennung verdiene.

Hertlein ließ die vergangenen sechs Jahre Revue passieren und listete viele kleinere, aber auch die großen Aufgaben in seiner Ära auf, zu denen der Kinderhausbau in Hilgertshausen, die Planung der erweiterten Kinderbetreuung in Tandern und der Abwasserkanalbau von Tandern nach Hilgertshausen gehören. Ein Mammutprojekt, der Kläranlagenbau in Hilgertshausen, soll im zweiten Quartal 2023 starten.

Viele Zukunftsaufgaben

Der 51-jährige Gemeindechef, der im Landkreis Donau-Ries im bayerischen Schwaben geboren und aufgewachsen ist, studierte Bauingenieurwesen und nebenberuflich Wirtschaftsingenieurwesen an der TU München und promovierte in Betriebswirtschaftslehre. Als Bürgermeister sei ihm zugute gekommen, dass er zuvor viele Jahre in einem Ingenieurbüro im Projektmanagement und dann als Unternehmensberater tätig war. „Als sehr wichtigen Aspekt sehe ich, dass wir zu vielen Themen klare strategische Entscheidungsgrundlagen im Gemeinderat gelegt haben“, unterstrich Hertlein mit dem Hinweis, dass das 2022 gegründete Kommunalunternehmen zur Realisierung gemeindlicher Vorhaben vergaberechtliche Vorteile bringe. Wichtig sei ihm die Beschaffung von Fahrzeugen für beide Feuerwehren und der jüngste Beschaffungsbeschluss für ein neues Löschfahrzeug LF20 für die Tanderner Feuerwehr gewesen. Auch die Entwicklung eines Baulandmodells nach rechtlichen/europarechtlichen Vorgaben für An- und Verkauf von Bauland, der Breitbandausbau und die Rathaus-Erweiterung sei ihm am Herzen gelegen. Hertlein hofft, dass man auch mit dem Radwegebau entlang der Staatsstraße 2050 von Hilgertshausen Richtung Stangenried vorankommt und endlich der Ausbau der DAH 8 von Tandern nach Höfarten in Schwung kommt. Stolz ist er, dass endlich der enorme Personalmangel in der Gemeindeverwaltung behoben werden konnte.

Als Zukunftsaufgaben sieht Hertlein die Schaffung eines Bauhofs, die Entwicklung von weiteren Wohnbau- und Gewerbeflächen, das Vorantreiben von Naturschutzthemen und vor allem die Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls zwischen Hilgertshausen und Tandern. „Nur gemeinsam können wir in dieser komplexen Welt was bewegen“, so Hertleins klare Worte.

Er versicherte der Versammlung, dass er sein Engagement als Bürgermeister nicht als kurzen Karriereschritt sehe, sondern als Aufgabe, der Gemeinde als Bürgermeister langfristig zu dienen. „Das habe ich 2016 gesagt, und dazu stehe ich felsenfest“, sagte das Gemeindeoberhaupt unter tosendem Beifall und fügte hinzu: „Ich bin mit meinem Job voll und ganz zufrieden, ich fühle mich fachwissend sicher und wohl in dem was zu machen ist und was in meinen Augen auch wichtig ist. Ich bin mit mir, meiner Situation, meiner Aufgabe und noch wichtiger mit der Familie völlig im Reinen“. Sein letzter Satz: „Ich habe weiterhin Bock darauf und mir macht es unwahrscheinlich viel Spaß“.

Nach Öffnung der Urne zählte der Wahlausschuss die Stimmen – Gegenstimmen gab es keine. © ost