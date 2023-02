Eine Wahl, ein Kandidat: Amtsinhaber Markus Hertlein stellt sich den Bürgern in Hilgertshausen

„Gemeinsam sind wir stark!“ Markus hertlein bei seiner Wahlveranstaltung in Hilgertshausen. © ost

Nur Amtsinhaber Markus Hertlein tritt bei Bürgermeisterwahl an

Hilgertshausen-Tandern – In der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern ist am Sonntag, 12. März, Bürgermeisterwahl, doch von Wahlkampf keine Rede. Der amtierende Gemeindechef Dr. Markus Hertlein stellt sich wieder zur Wahl – ohne Gegenkandidat.

Amtsinhaber Markus Hertlein hat Unterstützung aller Parteien

Sowohl die Wählergemeinschaft Hilgertshausen-Tandern als auch die CSU-Ortsverbände von Hilgertshausen und Tandern stehen hinter ihm. Und die SPD und die Bürgerliste Tandern haben schon vor Monaten erklärt, mit Hertleins Gemeindeführung durchaus zufrieden zu sein und keinen Gegenkandidaten zu stellen.

Bei zwei Wahlveranstaltungen stellt sich der Bürgermeistern den Bürgern

Das hinderte Hertlein nicht, wenigstens in beiden Ortsteilen Wahlversammlungen abzuhalten und aufzuzeigen, was in den vergangenen sechs Jahren in der 3500-Einwohner-Gemeinde geleistet wurde und wie seine Ziele bis 2029 ausschauen. So ging er jetzt vor 40 Zuhörern in der Sportgaststätte des TSV Hilgertshausen unter anderem auf den abgeschlossenen Feuerwehrhausbau in Tandern und den begonnenen Neubau des großen Kinderhauses in Hilgertshausen näher ein. Für den Straßen- und Radwegebau von Stangenried bis Hilgertshausen liegt eine Machbarkeitsstudie vor, die beiden Feuerwehren erhielten neue Fahrzeuge. Ein großes LF20 für die Wehr in Tandern ist schon bestellt, wie Hertlein mitteilte. Der Gemeinderat habe erfolgreich an der Baulanderschließung in Hilgertshausen und Tandern gearbeitet und mit der Inanspruchnahme von Förderprogrammen den Breitbandausbau vorangetrieben.

Wichtige Ziele und geschaffte Projekte

Zu seinen wichtigsten Zielen zählten die Fertigstellung des Kinderhauses in Hilgertshausen und der Abschluss der Kita-Planungen in Tandern, sagte Hertlein. „Energieversorgungsthemen liegen noch vor uns“, betonte der gebürtige Schwabe, der Bauingenieurwesen studierte und vor seinem Einstieg in die Kommunalpolitik im Projektmanagement tätig gewesen war. Promoviert hat Hertlein in Betriebswirtschaftslehre. Hertlein sprach sich auch für die Entwicklung weiterer Wohnbau- und Gewerbeflächen aus. Die Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühles zwischen den großen Ortsteilen Hilgertshausen und Tandern liege ihm sehr am Herzen, betonte der Bürgermeister. Hertlein: „Nur gemeinsam sind wir stark!“ Er sehe sich als Teamplayer, „mit schlauem Daherreden ist es nicht getan“. Für ihn sei es eine Ehre, als Bürgermeister der Gemeinde dienen zu dürfen.

Auch wenn er ohne Gegenkandidat zur Wahl steht, würde es Hertlein freuen, wenn es am 12. März eine möglichst hohe Wahlbeteiligung geben würde.

Fragen und Bedenken der Bürger

In der Diskussion äußerten Zuhörer Bedenken, was die Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen betrifft. Es war von einer Überforderung der Helferstruktur Rede. Er könne noch nicht sagen, wann und wo man in Hilgertshausen-Tandern Flüchtlinge unterbringen könnte, sagte Hertlein. Die Verbreiterung des Bründlwegs in Hilgertshausen und ein Radlweg Richtung Stadlham waren weitere Bürgerwünsche, die Hertlein mit auf den Weg gegeben wurden.