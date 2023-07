Der geniale „SUFF“: Vier Männer bekommen Preis für Weißbier-Einschenkautomaten

Gruppenbild mit SUFF: Matthias Lugmair, Andreas Racki, Paul Oberacher und Felix Bieser mit dem „System zum Umfüllen fassgereifter Flüssigkeiten“. © fh

Vier junge Männer aus Hilgertshausen-Tandern bekommen Preis für Weißbier-Einschenkautomaten. Im Interview erklären sie, wie das Gerät funktioniert.

Hilgertshausen-Tandern/München – In Bayern gibt’s so ein paar Todsünden, wenn’s um Kulinarik geht. Weißbier ohne Schaum einschenken zum Beispiel. Vier Burschen aus der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern haben einen Automaten entwickelt und gebaut, der zumindest dieses Problem löst. Bei der Münchner Messe „Automatica“ haben sie für ihren Weißbiereinschenkautomaten den ersten Preis und 3000 Euro geholt. Die Gruppe besteht aus einem Industriemechaniker, zwei Maschinenbau-Studenten der TU München und einem Elektrotechnik-Studenten der HM. Im Interview verraten Paul Oberacher (19), Felix Bieser (19), Andreas Racki (20) und Matthias Lugmair (19), wie ihr Automat funktioniert, wie er so ankommt und warum das perfekte Weißbier in Bayern so wichtig ist.

Weißbiereinschenken ist in Bayern eine Königsdisziplin, wer’s nicht richtig kann, wird schnell schräg angeschaut. Wann habt Ihr gelernt, wie’s richtig geht?

Andi Racki: Wir haben das sehr früh im Freundeskreis geübt, damit sich niemand später blamiert.

Felix Bieser: Im Kindergarten (lacht).

Matthias Lugmair: Ich weiß gar nicht, ob ich das noch so richtig kann, ohne die Maschine.

Paul Oberacher: Das Einschenken habe ich nie gelernt, ich habe schon immer gelehrt (lacht).

Wieso ist das in Bayern so wichtig, das mit dem perfekten Weißbier?

Felix Bieser: Das ist einfach so eine Brauchtumssache. Das gehört einfach dazu.

Was muss der Automat denn so können?

Andi Racki: Für den Wettbewerb mussten wir bestimmte Vorgaben erfüllen. Der Automat muss Folgendes können: Spülen des Glases, einschenken im 30-Grad-Winkel, kurzer Stopp mit Schwenkautomat, damit sich die Hefe am Flaschenboden löst, und dann den Rest einschenken. Der Schaum muss dabei mindestens fünf Millimeter über dem Glasrand sein. Zudem mussten wir eine Not-Aus- Funktion einbauen, und die Maschine muss leicht transportabel und klein sein.

Hat die Maschine denn einen Namen?

(Alle lachen.)

Felix Bieser: System zum Umfüllen fassgereifter Flüssigkeiten. Kurz: SUFF.

Und das Suff hat das drauf – das mit dem perfekt eingeschenkten Bier?

Andi Racki: Sowas von. Einmal richtig programmiert, ist jedes Bier perfekt.

Wie lange braucht die Maschine für’s perfekt eingeschenkte Bier?

Paul Oberacher: Leider ist sie recht langsam, so 50 Sekunden. Das bekommen wir selber schneller hin.

Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie gut seid Ihr selbst beim Weißbiereinschenken und wie gut ist der Roboter?

Matthias Lugmair: Ne solide 5. Jedes Zweite krieg ich hin.

Andi Racki: Der Roboter bekommt ne 8. Aber nur, weil er so langsam ist. Sonst wär’s ne 10.

Wie kommt der Automat so an?

Andi Racki: Super. Das Interesse ist groß. Als wir im Garten daran gebaut haben, haben wir einmal Leute eingeladen, um das Ganze zu testen. Nach diesem Tag waren einfach ständig Menschen da, die zuschauen und testen wollten, ohne dass wir je wieder dazu eingeladen hätten.

Matthias Lugmair: Auch nach der Preisverleihung bei der Messe war unser Stand richtig belagert, viele wollten, dass ihnen der Automat ein Bier einschenkt.

Es heißt ja, alkoholfreies Weißbier gut einzuschenken, ist das Schwierigste. Wie siehts damit aus?

Matthias Lugmair: Das bekommt er auch hin. Wenn auch nicht ganz so gut wie das Normale.

Das Interview führte Christiane Breitenberger.