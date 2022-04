Gaudirennen an der Ilm: Ostwind macht Enten schwer zu schaffen

Über die Frontladerschaufel eines Traktors gelangten die 1200 „Renn-Enten“ in die Ilm. © ost

Die schnellste Ende ist gekürt! Die achte Auflage des Gaudirennens an der Ilm zog am Ostermontag Besucher und Teilnehmer in Scharen an.

Hilgertshausen – Zwei Jahre gab es coronabedingt kein Entenrennen auf der Ilm. Wie sehr diese Gaudi den Menschen aus dem Oberen Ilmtal fehlte, zeigte sich am Ostermontag. Endlich durften die kleinen Entlein um die Wette schwimmen und die Leute kamen in Scharen – soviel wie noch nie – an die Ilmbrücken und säumten beidseitig dieses kleine Gewässer auf einer Länge von rund 300 Metern.

Die kleinen Plastikenten wurden von der Frontladerschaufel eines Traktors aus ins Wasser geworfen, waren aber wegen des starken Ostwinds gar nicht leicht in Schwung zu bringen. Die veranstaltende Schützen-Jugend von Ilmtaler Gumpersdorf wusste aber sehr wohl, wie man mit Laubbläsern nachhelfen konnte.

Stolze Besitzerin der Sieger-Ente: Julia Knaus aus Tandern gewann das 8. Hilgertshauser Entenrennen, Merlin Möhler gratulierte. © ost

Heuer gab es wohl des frühlingshaften Wetters wegen einen Teilnehmerrekord sowohl bei den Enten als auch bei den Zuschauern. Es waren 1200 gelbe und pinkfarbene Enten, die von der einen Ilmbrücke zur anderen geschickt werden sollten. Weil sich aber abzeichnete, dass die Entenschar wegen des Ostwinds nicht vorankommt, entschied die Schützenjugend kurzfristig, auf halber Strecke zu starten.

Zuvor hatten sich die 850 Zuschauer, unter denen sich sehr viele Kinder und Jugendliche befanden, ein Ticket für das Rennvergnügen gesichert, manche auch für mehrere nummerierte Enten entschieden. Dann wurde mitgefiebert, bis ihr Plastiktier Fahrt aufnahm und über mehrere Hürden das Ziel an der Brücke am alten Sportplatz erreichte. Für den Besitzer der schnellsten Ente winkte schließlich als Hauptpreis ein Rundflug über Hilgertshausen.

Hauptpreis für die schnellste Ente: ein Hubschrauber-Rundflug über Hilgertshausen

Dass die Resonanz heuer Rekordwerte erreichte, freute Bürgermeister Markus Hertlein besonders, der aber leider auf die falschen Enten getippt hatte. Ihm war es wichtig, dass wieder mal Kinder und Jugendliche sehr stark vertreten waren, wenngleich sich wegen der vielen Meldungen der Start um eine halbe Stunde verzögerte.

Dankbar sind die Jungschützen Klaus Glas, der den Rundflug als Hauptpreis zur Verfügung stellte. Merlin Möhler aus dem Lager der Jungschützen gratulierte Julia Knaus aus Tandern zum Gewinn des 8. Hilgertshauser Entenrennens. Die 39-Jährige freute sich natürlich riesig über den Hauptgewinn. Der 2. Preis, 50 Euro, ging an den Jüngsten, den eineinhalbjährigen Maxi Sedlmeir aus Sulzemoos. Seine Uroma, Centa Schaipp aus Thalmannsdorf, hatte seine Ente ins Rennen geschickt. Markus Kilian aus Hilgertshausen gewann den 3. Preis (25 Euro).

Mit Eltern oder Opas und Omas warteten die vielen Kinder auf die Preisverteilung, Viele Familien feierten nach dem Entenrennen noch in gemütlicher Runde vor dem Hilgertshauser Jugendheim. © ost

Dann gab es noch über 50 Sachpreise in Form von Spielen, Gutscheinen aus der Hilgertshauser Geschäftswelt und Kinogutscheinen. Da landete der fünfjährige Samuel Jaser aus Hilgertshausen auf dem 4. Platz. Auf der Gewinnerliste folgten Stefan Kaindl, Birgit Schneider, Sixtus Schlatterer und Margarete Bley.

Mit der Preisverteilung war dieser Festtag noch lange nicht zu Ende. Das herrliche Wetter machte es den vielen Zuschauern einfach, auf den Bierbänken vor dem alten TSV-Vereinsheim und dem heutigen Jugendheim Platz zu nehmen und sich von der Schützenjugend mit Kaffee und Kuchen verwöhnen zu lassen.

