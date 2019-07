Festwoche in Hilgertshausen war wieder ein großer Erfolg

Ein Musterbeispiel von dörflichem Zusammenhalt liefert jedes Jahr der Ort Hilgertshausen bei der Festwoche des örtlichen Turn- und Sportvereins.

Hilgertshausen – Von den vier Festtagen, an denen sich Sport und Geselligkeit im großen Festzelt die Waage hielten, bildete der vergangene Sonntag den Höhepunkt. Da gab zunächst die Blaskapelle Langenpettenbach am Kirchplatz ein Standkonzert, bevor die Vereine mit ihren Fahnen zum Festgottesdienst in die Pfarrkirche St. Stephan einzogen. Pfarrer Paul Riesinger zelebrierte den Festgottesdienst. In seiner Predigt ging er leider nicht auf den Gemeinsinn der 43. Festwoche des TSV ein.

Doch das tat der Freude der Teilnehmer beim anschließenden Festzug keinen Abbruch. Den Zug führte wiederum die Blaskapelle Langenpettenbach an, bevor Fahnenjunker Florian Probsdorfer und seine Begleiter mit der TSV-Standarte folgten. Den auf die TSV-Fahne gestickten Wahlspruch „Freunde müßt ihr sein, um Siege zu erringen“ wollen alle Abteilungen im TSV ernst nehmen. Beim Festzug marschierten auch zahlreiche junge Sportler mit ihren Trainern mit, und auch die kommunalpolitische Prominenz mit Bürgermeister und Schirmherr Markus Hertlein und den beiden Altbürgermeistern Hermann Zanker und Hans Kornprobst nahm sich nicht aus. Ihre Verbundenheit zum TSV zeigten auch die Hilgertshauser Feuerwehr, die Veteranen und die Schützen. Stark vertreten waren auch die Gartler, der Katholische Burschen- und Madlverein und die Katholische Landjugend. Im Festzelt am Sportgelände wurden die Festzugteilnehmer von der Festküche zum gemeinsamen Mittagessen empfangen und mit Blasmusik hereingespielt. Bürgermeister Hertlein sagte, er sei stolz, dass alle Festtage so gut besucht waren und alles reibungslos ablief.

Das Festzelt nutzten sowohl die Fußballer als auch die Tennisler und die Beachvolleyballer zu den Siegerehrungen für die Wettkämpfe. Im TSV-Stadion gab es auch viel Beifall für die Darbietungen der Teakwondo-Gruppe. Ein buntes Treiben am Spielmobil des Zweckverbandes Jugendarbeit gehörte ebenfalls zum Finale der Festwoche. Die Partyband „High Fly“ sorgte am Sonntagabend noch für tolle Stimmung im Bierzelt und lockte auch auf die Tanzfläche. Letzte Station war die TSV-Bar, wo ein DJ das Stimmungsbarometer bis weit nach Mitternacht hochhielt.