Es wird wieder geblitzt

Ende 2016 hatte der Gemeinderat von Hilgertshausen-Tandern entschieden, die Überwachung des fließenden Verkehrs ab 2017 ruhen zu lassen. Doch das wird sich bald ändern: Es soll wieder geblitzt werden

Hilgertshausen – Bürgermeister Markus Hertlein erinnerte daran, dass es bei der Überwachung über Jahre kontinuierlich Defizite bei der Finanzierung gegeben habe. Zudem sei kritisiert worden, dass zur falschen Zeit geblitzt wurde, nämlich außerhalb der Schulwegzeiten. Einer der Beweggründe für die Einführung der Überwachung sei aber die Verbesserung der Schulwegsicherheit gewesen. Nachdem nicht mehr geblitzt wurde, wurden alternativ einige mobile Geschwindigkeitstafeln beschafft, die man an Durchgangsstraßen am Ortsanfang fest installierte.

Im Dezember 2017 wurde die Thematik erneut im Gemeinderat behandelt. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, beim Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Informationen über einen punktuellen Einsatz der Verkehrsüberwachung einzuholen. Es wurde zugesichert, dass Hilgertshausen-Tandern nach wie vor Mitglied ist und deswegen punktuelle Einsatzzeiten grundsätzlich möglich sind.

In der Zwischenzeit wurde die Gemeinde besonders von Eltern der Kindergartenkinder mehrmals gebeten, die Geschwindigkeitsüberwachung in der Aichacher Straße in Hilgertshausen (Standort des Kindergartens) wieder aufzunehmen. Trotz Tempo 30 würde nach wie vor zu schnell gefahren. Auch im Bereich der Anwesen Stadelham 2 und 4 sollten nach Wunsch der Anlieger wegen der Nichtbeachtung der Beschränkung auf 80 km/h wieder Geschwindigkeitsüberwachungen vorgenommen werden. Schließlich ist auch für den verkehrsberuhigten Bereich am Schulplatz in Tandern aufgrund vielfach überhöhter Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern die Durchführung von Radarmessungen angeregt worden.

Bei zwei Gegenstimmen entschied der Gemeinderat, das punktuelle Blitzen über den Zweckverband wieder aufleben zu lassen. Peter Schadl (CSU Tandern) sprach sich dafür aus, sicherzustellen, dass in erster Linie während der Schulwegzeiten geblitzt wird. Der Gemeindebeamte Hans Schweiger erklärte, dass man dem Zweckverband nur mitteilen müsse, wo exakt geblitzt werden soll. Die Gemeindeverwaltung will sich diesbezüglich der unterbreiteten Vorschläge mit dem Zweckverband in Verbindung setzen.

