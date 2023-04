Ganz Hilgertshausen hilft den Waisenmädchen: 9600 Euro beim Benefiz-Frühstück gesammelt

Von Josef Ostermair schließen

Drei Frauen, eine Idee, enorme Tatkraft – und toller Zusammenhalt von vielen Menschen: Beim Benefiz-Frühstück in Hilgertshausen sind 9600 Euro zusammengekommen. Das Geld erhalten die beiden Schwestern, die ihre Eltern verloren haben.

Hilgertshausen – Alle Plätze im Sportheim des TSV Hilgertshausen innen und außen waren belegt, und sobald ein Tisch frei wurde, setzten sich neue Gäste – aus Hilgertshausen und darüber hinaus. Weißwürste und Wiener mussten zwischendurch nachbestellt werden. Alle Erwartungen übertroffen hat das Benefiz-Frühstück im brechend vollen Sportheim des TSV Hilgertshausen, das Bettina Klimmer, Bettina Stichlmair und Nadja Zirnwald zugunsten der beiden Waisenmädchen initiierten und organisierten: 9600 Euro sind dabei zusammengekommen. Die beiden im Ort lebenden Schwestern (14 und 15 Jahre alt) haben vor wenigen Monaten ihre Mutter und vor zehn Jahren auch ihren Vater an Krebs verloren. Ziel dieser Benefizaktion und der Unterstützung durch die Kette der helfenden Hände der Dachauer Nachrichten ist es, dass die beiden Mädchen zusammen mit ihrer Oma im Elternhaus wohnen bleiben können.

9600 Euro beim Benefiz-Frühstück für Hilgertshauser Waisen-Mädchen gesammelt

Das Gemeinschaftsgefühl, der Zusammenhalt und die Spendenbereitschaft beim Benefiz-Frühstück waren großartig. Rund 300 Frauen, Männer und Kinder kamen für ein paar Stunden ins Sportheim oder ins Nebenzimmer, um es sich beim Weißwurstfrühstück gut gehen zu lassen und die Spenden-Boxen zu füttern. Aus Platznot speisten manche sogar auf der Tribüne. Die Gäste wurden freundlich und blitzschnell von Jugendlichen aus dem Ort bedient, jüngere Kinder räumten flott und fleißig die Tische wieder ab. Die 400 Weißwürste und 130 Wiener spendierte die Metzgerei Häuserer, 360 Brezen, 105 Semmeln, 150 Scheiben Brot kamen von der Bäckerei Kornprobst – ebenfalls für ein „Vergelt’s Gott“ .

+ Das große Engagement von Nadja Zirnwald, Bettina Klimmer und Bettina Stichlmair (von links) hat sich gelohnt. Bürgermeister Markus Hertlein dankte dem Trio. © ost

Viele Firmen halfen als Sponsoren mit

Wer ein anderes Frühstück vorzog, konnte sich drei verschiedener Brotaufstriche bedienen. Weitere Sponsoren dieses Benefiz-Frühstücks waren die Hilgertshauser Firmen FBH, Elektro Christoph Schmid und die von Alfred Lugsch geführte Firma Rausch Druck in Augsburg. Im Kreise der Sponsoren darf man auch die große Schar von Hilgertshauser Frauen nicht vergessen, die eine Vielzahl von Kuchen und Torten gebacken haben und diese ebenfalls gegen Spenden abgegeben wurden. Kuchen und Torten spendete auch der Obst- und Gartenbauverein Hilgertshausen.

Bürgermeister verzichtet auf Geschenke und spendet

Bürgermeister Markus Hertlein ging mit gutem Beispiel voran: Er feierte einen Tag zuvor Geburtstag und bat seine Gäste und die Gratulanten statt Geschenken um eine Spende für die beiden Waisenmädchen. Auch CSU-Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath besuchte zusammen mit seiner Freundin diese Benefizveranstaltung.

Organisatoren froh über große Spendenbereitschaft

Dass am Ende die stolze Spendensumme von 9600 Euro zusammenkam, freute alle, die in irgendeiner Weise dazu beigetragen haben. „So können wir die beiden Mädchen finanziell unterstützen und die laufenden Kosten decken“, so die drei Organisatorinnen. Die Bürger von Hilgertshausen hoffen, dass die beiden Schwestern im Elternhaus bleiben können – was ein Wunsch der verstorbenen Mutter war.