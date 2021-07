Gekehrt werden muss nur noch nach Bedarf

Gemeinderat Hilgertshausen-Tandern erlässt neue Verordnung für Gehwegsicherung

Hilgertshausen – Eine neue Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung öffentlicher Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter hat der Gemeinderat von Hilgertshausen-Tandern einstimmig erlassen. Der geschäftsleitende Beamte im Rathaus, Uwe Kreißelmeier zeigte auf, dass Grundlage der neuen Ordnung die vom Bayerischen Landtag 2020 beschlossene Änderung des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes ist.

Diese Bestimmung ermöglicht es den Gemeinden, den Winterdienst für die Gehbahnen auf die Anlieger zu übertragen.

+ Die Gehwege müssen gekehrt und im Winter geräumt werden. © dpa/Arne Dedert

Der wesentliche Unterschied zur bisherigen Satzung besteht darin, dass die Regelung, die zur Straßenreinigung an jedem Samstag verpflichtete, als unwirksam angesehen wird. Dieser Passus wird nun durch „bei Bedarf“ ersetzt. Die Reinigungsflächen für die Anlieger sind in einem Straßenreinigungsverzeichnis festgelegt. Demnach ist zwischen stark befahrenen Straßen, bei denen nur die übrigen Straßenbestandteile zu reinigen sind (Gruppe A), stärker befahrene Straßen, bei denen neben den übrigen Straßenbestandteilen noch zusätzlich 0,5 Meter der Fahrbahnränder zu reinigen sind (Gruppe B), und schwächer befahrenen Straßen, bei denen sich die Reinigungsfläche bis zur Fahrbahnmitte erstreckt (Gruppe C) zu unterscheiden.

Von der Gemeindeverwaltung wurde vorgeschlagen, die Ortsdurchfahrten der Staats- und Kreisstraßen der Gruppe A zuzuordnen. Die verbleibenden öffentlichen Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrten sind nach Auffassung der Verwaltung der Gruppe C zuzuordnen. Dort erstreckt sich die Reinigungsfläche, wie bisher auch, bis zur Fahrbahnmitte.

Dass die Straßeneinstufung in Gruppe B, wie es die Verwaltung befand, entfallen kann, dem stimmte der Gemeinderat zu.

Nicht glücklich über die neue Satzung zeigten sich die Gemeinderäte Georg Murner (CSU) und Hans Pröbstl (Wählergemeinschaft Hilgertshausen-Tandern). Murner meinte, dass es ungut sei, den Straßenanlieger in Schadensfällen haftbar zu machen, und Pröbstl sprach den Winterdienst an. „Wenn der Anlieger den Gehweg räumt, dann kommt der Schneeräumer und befördert den Schnee wieder zurück“, so Pröbstl, dem Bürgermeister Markus Hertlein entgegenhielt: „Aber wir brauchen eine grundlegende Rechtsvorschrift.“

Peter Schadl (CSU) pochte darauf, dass die neue Satzung dann auch entlang von Gemeindegrundstücken beachtet wird, und Christoph Hardt (Bürgerliste Tandern) gab zu bedenken: „Dass Gehbahnen in einer Breite von 1,50 Meter, gemessen vom begehbaren Straßenrand aus, entsprechend der Verordnung von den Anliegern gereinigt werden müssen, haben die wenigsten auf dem Schirm, das sollte daher gut bekanntgemacht werden.“

Eine Gesetzesänderung wäre notwendig geworden, weil der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden hatte, dass Artikel 51 Absatz 5 Satz 1 BayStrWG keine Übertragung der Winterdienstpflichten an solchen öffentlichen Straßen ermögliche, die nur einem Fußgängerverkehr oder einem Fußgänger- und Radverkehr dienen. Um die Übertragung dieser Pflichten wieder in rechtlich zulässiger Weise zu ermöglichen, habe der Bayerische Gemeindetag über die Staatsregierung eine entsprechende Gesetzesänderung initiert, die am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist.

Ab diesem Zeitpunkt können die Anlieger (und gegebenenfalls Hinterlieger) durch eine gemeindliche Reinigungs- und Sicherungsverordnung zum Winterdienst für öffentliche Straßen, insbesondere beschränkt öffentliche Wege, also Fußgängerzonen, selbständige Gehwege und selbständige Geh- und Radwege wirksam herangezogen werden.

„Handlungsbedarf für die Gemeinde besteht insoweit, dass die gemeindlichen Rechtsverordnungen zur Übertragung des Winterdienstes neu zu erlassen sind“, erklärte Kreißelmeier den Gemeinderäten.

Die beschlossene neue Verordnung entspricht weitgehend der Musterverordnung des Bayerischen Gemeindetags.

