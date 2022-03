Gemeinde erhöht Grabgebühren - Vieles wird deutlich teurer

Bestattungen auf dem Friedhof an der Pfarrkirche St. Stephan in Hilgertshausen (Foto) und am Friedhof St. Ursula in Gumpersdorf werden deutlich teurer. © ost

Gemeinderat Hilgertshausen-Tandern stimmt neuer Bestattungsgebühren-Satzung zu. Vieles wird deutlich teurer.

Hilgertshausen – Der Gemeinderat von Hilgertshausen-Tandern hat eine neue Bestattungsgebühren-Satzung erlassen, die für die Friedhöfe St. Stephan in Hilgertshausen und St. Ursula in Gumpersdorf gilt. „Sterben ist nicht gerade günstig, aber wir sind mit unseren Bestattungsgebühren im Vergleich zu anderen Gemeinden noch nicht im obersten Bereich“, sagte Bürgermeister Markus Hertlein, nachdem die ab 1. März geltende Satzung einstimmig angenommen wurde.

Dass sich bei den einzelnen Bestattungsleistungen in sieben Bereichen meistens eine Kostenmehrung, aber in wenigen Bereichen auch eine Kostensenkung ergibt, wollte Gemeinderat Martin Bednarz (Tanderner Bürgerliste) nicht verstehen. „Hätte man das nicht vereinfacht mit einer pauschalen Erhöhung regeln können?“, fragte Bednarz. „Wir haben uns halt bei den Dienstleistern erkundigt, und da sind uns halt diese Preise genannt worden“, sagte der geschäftsleitende Beamte Uwe Kreißelmeier.

Vergleicht man alte und neue Beträge wird aber schnell klar, dass Bestattungen deutlich teurer werden. Bei Erdbestattungen von Erwachsenen erhöht sich die Gebühr für das Öffnen des Grabes, das Abdecken des Erdaushubs, das Absenken des Sarges, Schließen des Grabes und Anlegen eines provisorischen Grabhügels mit Ordnen der Kränze von 490 Euro auf 600 Euro. Bei der Bestattung von Kindern bis zu sechs Jahren vermindert sich diese Gebühr nach der neuen Satzung von 290 Euro auf 260 Euro. Die Gebühr für Leichenhausbenutzung und Aufbewahrung bleibt unverändert bei 75 Euro. Günstiger wird das Abhalten einer Trauerfeier, was bisher 145 Euro kostete und künftig nur mehr 95 Euro.

Kräftig angehoben werden allerdings die Gebühren bei Urnenbeisetzungen. Eine Urnenbeisetzung im Erdgrab kostete 160 Euro, nach der neuen Satzung sind hierfür aber 250 Euro fällig. Angehoben wird auch die Gebühr für eine Urnenbeisetzung in Wand oder Stele, nämlich von 140 Euro auf 220 Euro. Gebührenänderungen gibt es auch für Ausgrabungen und Umbettung von Leichen. Da erhöht sich die Gebühr von 490 Euro auf 500 Euro, während für dieselben Leistungen beim Tod von Kindern bis zu sechs Jahren die Gebühr von 290 Euro auf 250 Euro reduziert wird.

Eine deutliche Gebührenerhöhung gibt es bei einer Sargtieferlegung. Hierfür wurde immer 200 Euro berechnet. Nach der neuen Satzung kostet diese Leistung 500 Euro.

Nicht unerheblich sind auch in Zukunft die verschiedenen Zuschläge für Bestattungsleistungen. So beträgt der Zuschlag für ein Handgrab 50 Prozent. Der Zuschlag für Arbeiten an einem Samstagvormittag sind ebenfalls 50 Prozent. Müssen diese Arbeiten an einem Samstagnachmittag oder an einem Sonn- oder Feiertag und nach 17 Uhr erledigt werden, beträgt der Zuschlag ebenfalls 100 Prozent. Der Erschwerniszuschlag bei Baumwurzeln im auszuhebenden Grab beträgt je Beschäftigten 75 Euro. Die gleiche Summe wird für den Leichenhaus-Schließdienst für Fremdbestatter berechnet. Ganz neu in der Satzung ist eine Pauschale von 105 Euro, die für Besorgung und Bearbeitung von Fremdbestattern zu zahlen ist.

Zur neuen Satzung gab es keine lange Diskussion. Nur Gemeinderat Werner Kerzel (Wählergemeinschaft Hilgertshausen-Tandern) machte seine Zustimmung davon abhängig, dass bei der nächsten Ausschreibung der Bestattungsleistungen, die in zwei Jahren zu erfolgen hat, nicht nur ein, sondern mehrere Bestatter angeschrieben werden. Das sicherte ihm die Verwaltung zu.

Für Bestattungen in Tandern hat die Gemeinde kein Mitspracherecht, denn diese Friedhöfe werden von der katholischen Kirchenstiftung St. Peter und Paul verwaltet.