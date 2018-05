Alles für den Nachwuchs

Vier wichtige Beschlüsse, die Kindergarten, Schule und Schulkinderbetreuung betreffen, hat der Gemeinderat von Hilgertshausen-Tandern in seiner jüngsten Sitzung einstimmig gefasst.

Hilgertshausen – Zunächst entschieden die Räte, dass der Kindergartenneubau mit eventuell zusätzlichem Krippenbedarf in Hilgertshausen, auf dem Areal südlich der Schule, nach Möglichkeit auf dem Grundstück der katholischen Pfarrpfründestiftung erfolgen soll. Weiter wurde beschlossen, dass die künftige Schulkindbetreuung mittel- und langfristig im räumlichen Zusammenhang mit der Grundschule an einem der beiden bestehenden Schulstandorte – Hilgertshausen oder Tandern – gesehen wird. Dies hat zur Folge, dass die Planungen des Kindergartenneubaus nur für die Bedarfe des Kindergartens sowie der Kinderkrippe möglich und keine Flächen für die Schulkinderbetreuung am Kindergartenstandort zu berücksichtigen sind.

Die Räte legten fest, dass die Trägerschaft für die künftige Schulkinderbetreuung rechtzeitig ausgeschrieben wird. Die Entscheidung über die Betreuungsform wird wegen der aktuell noch unkonkreten bundes- und landespolitischen Rahmenbedingungen vorerst zurückgestellt. Doch Bürgermeister Dr. Markus Hertlein betonte: „Diese Entscheidung wird nicht auf Jahre zurückgestellt, wir wollen mit allen Kräften dranbleiben!“

Einig war sich der Gemeinderat auch, dass für die künftige schulische Entwicklung am Schulstandort Hilgertshausen eine Zielplanung an ein geeignetes Architekturbüro vergeben werden soll. Tanderner Gemeinderäte pochten zudem darauf, dass es auch zu einer Aktualisierung der Kenntnisse zum Schulstandort Tandern komme, um Vergleiche ziehen zu können.

Vor den oben genannten Beschlüssen erinnerte der Bürgermeister daran, dass in der Dezember-Sitzung 2017 sowohl über das mittelfristige Festhalten an beiden Schulstandorten entschieden worden als auch der Neubau eines Kindergartens in Hilgertshausen beschlossene Sache war.

In der Sitzung im April 2018 beschlossen die Kommunalpolitiker, dass die Fortführung der Mittagsbetreuung ab September 2018 am Standort Hilgertshausen durch den in Haimhausen ansässigen Zweckverband „Kinder- und Jugendarbeit“ als neuem Träger erfolgen soll. Diesbezüglich hätten bereits Gespräche zwischen der Mittagsbetreuung und dem neuen Träger stattgefunden, so Hertlein. Somit sei davon auszugehen, dass die „akute Notsituation im Bereich Mittagsbetreuung für den festgelegten Übergangszeitraum von etwa zwei Jahren entschärft werden kann“, erklärte der Bürgermeister.

Zur Konkretisierung und Vertiefung der Beschlüsse und auch zur weiteren Detaillierung führte Hertlein seit Jahresbeginn über zehn Gespräche mit zuständigen behördlichen Stellen, wie der Regierung von Oberbayern und dem Landratsamt Dachau, verschiedenen Trägern, teilweise unter Begleitung durch die Schulleitung und der Leitung der Mittagsbetreuung. „Klar gezeigt hat sich dabei auch, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Zeit sehr von Dynamik und Unsicherheit geprägt sind“, unterstrich er. Das betreffe bundespolitische Vorgaben der neuen Regierung bis hin zu den landespolitischen Rahmenbedingungen in Bayern, wo im Herbst ja die Landtagswahl ansteht. Expertengespräche untermauerten diese Unsicherheit. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse seien bereits weiterführende Konzepte entwickelt und in der Steuerungsgruppe diskutiert worden. „Als Differenzierungsmerkmale seien hier die Charakteristika und Unterschiede in den Konzepten der offenen Ganztagsschule, die Mittagsbetreuung und der Hort genannt“, unterstrich Hertlein. Er betonte auch, dass die Überlegungen zur endgültigen Konzeptfindung noch nicht abgeschlossen seien, da mitunter noch Detailklärungen mit Behörden offen seien. Den Beteiligten sei aber klar, dass sie die mit der Planung fortfahren und dabei festlegen müssten, welche Betreuungsarten im neue Kindergartens vorgesehen werden sollen. Josef Ostermair