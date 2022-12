Generationswechsel in Hilgertshauser Hausarztpraxis

Machen gemeinsame Sache: Dr. med. Albrecht Ross (links) und Annabel Klink (Mitte). Dazu gratulierte Bürgermeister Markus Hertlein (rechts). Foto: ost © ost

Während immer mehr Landgemeinden über fehlende Hausärzte klagen, kennt Hilgertshausen-Tandern dieses Problem erfreulicherweise nicht: Der in Hilgertshausen ansässige Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportmedizin, Naturheilverfahren, Homöopathie und Präventivmedizin, Dr. med. Albrecht Ross, will es nach 42 Jahren etwas ruhiger angehen lassen und hat als Teilruheständler bereits für eine Nachfolgerin gesorgt.

Hilgertshausen-Tandern: Ab dem neuen Jahr steigt die 48-jährige Annabel Klink in die Praxis an der Parkstraße in Hilgertshausen ein. Klink ist Mutter von drei Kindern, wohnt in Hilgertshausen und ist seit wenigen Tagen mit Dr. Björn Johnson (Chefarzt für Akutgeriatrie an der Klinik in Indersdorf) in zweiter Ehe verheiratet. Viele Bürger kennen sie bereits, denn sie wirkt auch als Gemeinderätin in der Kommunalpolitik mit. Bis zuletzt war Klink als angestellte Ärztin in der Praxis am Kloster in Indersdorf tätig.

Zunächst gemeinsam

Auf die Frage, was sie an ihrer neuen Aufgabe besonders reizt, kommt wie aus der Pistole geschossen: „Das selbstständige Arbeiten und die Fortsetzung der hausärztlichen Tätigkeit in meinem Heimatort.“ Die Praxismitarbeiter werden auch nach dem Einstieg der Ärztin übernommen. Beruflich reizt die Ärztin Familienmedizin, also für Jung und Alt gleichermaßen tätig zu sein.

Das ist bei Dr. Ross ohnehin schon seit 1980 in der Ilmtalgemeinde der Fall. Er macht keinen Hehl daraus, dass der Arztberuf bei ihm Berufung ist und er jederzeit wieder den Beruf des Landarztes ergreifen würde. Ross hat zusammen mit seiner Frau drei Kinder, ein Sohn ist Arzt in einer großen Klinik in Regensburg. Doch kein Kind ist bereit, beim Vater einzusteigen. Weil Ross Klink schon seit längerem kennt und mit ihr bestes Einvernehmen pflegt, ist er davon überzeugt, dass das gemeinsame Führen der Praxis der einzig richtige Schritt ist, bis er dann in ein paar Jahren ganz aussteigt. Zu gerne ist er Mediziner, um jetzt schon aufzuhören.

Der Mann, der ursprünglich Pharmazie und dann erst Medizin studierte, hat vor, sich bei seinem Mehr an Freizeit der Kunst und der Musik zu widmen, hatte er doch schon große Orchester in aller Welt begleitet.

„Glücksfall für die Gemeinde“

Der Generationswechsel in der Praxis wird von Bürgermeister Markus Hertlein begrüßt. „Es ist ein Glücksfall für unsere Gemeinde, dass die Versorgungsstruktur im Hausarztmodell langfristig erhalten bleibt“, sagte der Bürgermeister, als er den beiden Medizinern zu ihrem Schritt gratulierte. Die Praxisräume bleiben in der Parkstraße, die Öffnungszeiten werden ausgeweitet. Ihr kommunales Ehrenamt als Gemeinderätin will Annabel Klink nicht aufgeben. Weiter habe ihre Familie und Hund Ignaz hohen Stellenwert. Mit Naturwanderungen und Fahrradfahren will sie sich fit halten.