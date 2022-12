Nachwuchs des Tanderner Gartenbauvereins von BR Sternstunden live für Aktion geehrt

Bei ihrem Live-Auftritt bei der Sternstunden-Gala des BR in der Frankenhalle konnten die beiden jungen Tanderner Gartenpiraten Sarah und Simon zusammen mit der Vorsitzenden des Gartenbauvereins, Stefanie Rieblinger, auch das Nürnberger Christkindl erleben. privat © Privat

Tief beeindruckt erlebten am Freitagabend zwei junge Tanderner Gartenpiraten des Obst- und Gartenbauvereins die Teilnahme an der Sternstunden-Gala in der Nürnberger Frankenhalle.

Tandern – Stellvertretend für die rund 30-köpfige Gartenpiraten-Jugendgruppe des rührigen Vereins konnten auf Einladung des BR-Sternstundenteams Sarah und Simon mit ihren Eltern Fizaliya und Hubert Glas zusammen mit der Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins Tandern, Stefanie Rieblinger, an der Spendengala des Bayerischen Rundfunks teilnehmen. Vor Ort waren auch viele Künstler, darunter die Kabarettistin Martina Schwarzmann aus Altomünster.

1000 Euro durch Apfelsaft-Aktion eingenommen

Bei ihrem Live-Auftritt bei der Sternstunden-Gala berichteten die beiden jungen Tanderner den beiden Moderatoren Sandra Rieß und Volker Heißmann auf der Bühne von dem Erlös aus dem Apfelsaftverkauf der Gartenpiraten, der 1000 Euro eingebracht hatte und den sie für die Sternstundenaktion spendeten. Die Kinder- und Jugendgruppe hatte auf den Streuobstwiesen fleißig Äpfel gesammelt, die in der vereinseigenen Kelterei zu frischem gesundem Apfelsaft verarbeitet wurde. In Zehn-Literbeutel verpackt und in einem schmucken Karton wurde er zum Verkauf angeboten. Den Erlös aus dieser Aktion spendeten die Gartenpiraten voll den Sternstunden des BR nach dem Motto „Kinder helfen Kindern“.

In emotionaler Stimmung und sehr gerührt dankten sie allen, die mitgewirkt und die Apfelsaftaktion unterstützt haben, den fleißigen Äpelsammlern, dem Gartenbauverein mit dem Keltereiteam und den Apfelsaftkäufern. Ohne das Zusammenwirken aller wäre die erlebnisreiche Teilnahme an der Sternstunden-Gala nicht möglich gewesen. So konnten sie auf der Bühne neben den Moderatoren auch Bekanntschaft mit dem Nürnberger Christkindl machen und viele weitere Gäste erleben. Überwältigt waren nicht nur die Tanderner Gäste von der eingegangenen Spendensumme von über 11,65 Millionen Euro.

Bei der Waldweihnacht wieder aktiv

Bei der am Freitag, 23. Dezember, um 17 Uhr stattfindenden Waldweihnacht des Obst- und Gartenbauvereins werden die jungen Gartenpiraten wieder aktiv mitwirken. Zur Teilnahme an der Waldweihnacht im Wald Richtung Randelsried ist die ganze Bevölkerung eingeladen. Geboten ist ein Krippenspiel und gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bei schlechter Witterung findet die Waldweihnacht als Stallweihnacht am Lukas-Hof in Tandern in der Hochstraße 1 statt.

von Franz Hofer