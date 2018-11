Hertlein spricht vor Senioren

Einen ganz besonderen Seniorennachmittag haben rund 100 Frauen und Männer im brechend vollen Mesnerhaus-Saal erlebt. Dort begrüßte Seniorenclub-Chefin Berti Weigl Bürgermeister Markus Hertlein, der zu einer Senioren-Bürgerversammlung eingeladen hatte.

Hilgertshausen – Der Gemeindechef staunte, in welchem Maße die „älteren Semester“ Interesse am Geschehen in der Gemeinde zeigten.

Zum Auftakt gab’s Sekt für alle Besucher, den Dora Kölbl aus Michelskirchen anlässlich ihres 90. Geburtstags spendierte, den sie vor Kurzem feiern durfte (wir berichteten). Natürlich ließen all die Senioren einschließlich Bürgermeister die noch sehr rüstige Jubilarin mit einem Ständchen hochleben.

Nachdem Hertlein einen Überblick über die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde gegeben hatte und dabei nicht unerwähnt ließ, dass die knapp 528 000 Euro staatlichen Personalkostenzuschüsse für die beiden Kindergärten in Hilgertshausen und Tandern bei Weitem für die Betreuung der insgesamt 150 Kindergartenbesucher nicht reichten, es noch 23 Kinder im Hort in Hilgertshausen gebe und weitere 22 Kinder die Krippe in Hilgertshausen besuchten, sprach er auch die Mittagsbetreuung in Hilgertshausen an, wo derzeit 22 Kinder betreut würden.

Bei der Diskussion mit dem Bürgermeister wurde auch der Breitbandausbau durch die Telekom, das Problem mit auf Gehwegen geparkten Autos und das Parken entlang der Freisinger Straße angesprochen, wo immer mehr Fahrzeuge stünden und dadurch ein Überqueren erschwerten. Die Zuhörer baten auch um die Bereitstellung von Kies für den Friedhof der Pfarrkirche St. Stephan. Eine weitere kleine Forderung war das Aufkiesen der Parkplatz-Fläche am Kindergarten in Tandern, da Senioren dort den Turnraum im Kindergarten nutzen. Das Sauberhalten von Straßen und Gehwegen in Wohngebieten ist ebenfalls ein besonderes Anliegen der Senioren.

Ein Höhepunkt des nachmittäglichen Zusammentreffens war ein von Franz Auer vorgeführter Stummfilm, der die legendären Skispringer des TSV Hilgertshausen zeigt. Bis Ende der 60er Jahre gingen die Aktiven auf der von Heini Klopfer geplanten Schanze ihrem Sport nach. Heini Klopfer hatte auch die große Skiflugschanze in Oberstdorf geplant. In Hilgertshausen hatten die Springen am Brunner Sturm zur damaligen Zeit mehrmals bis zu 1000 Zuschauer angelockt. Die zunehmend milden Winter waren aber nicht zuletzt der Grund, dass das Skispringen eingestellt wurde.

Allgemeiner Wunsch der Senioren war es am Ende, dass so eine Veranstaltung auch im nächsten Jahr stattfinden sollte. Josef Ostermair