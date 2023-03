Gute Nachrichten beim TSV Hilgertshausen

Im Amt bestätigt: TSV-Chef Hans Pröbstl (l.) gratuliert Schatzmeisterin Inge Eichner und dem zweiten Vorsitzenden Georg Kroll. © Josef Ostermair

Beim TSV Hilgertshausen werden jedes Jahr Teile des Vorstands für weitere zwei Jahre gewählt. Damit kann der Verein nie schlagartig führungslos sein.

Hilgertshausen – könne. Heuer wurden von den 91 Besuchern der Jahresversammlung erneut Georg Kroll als zweiter Vorsitzender und Inge Eichner als Schatzmeisterin gewählt. Dass es bei den Neuwahlen keine einzige Gegenstimme gab, war ganz im Sinne von Vereinsboss Hans Pröbstl, der sich freute, dass auch Bürgermeister Markus Hertlein und Altbürgermeister Hermann Zanker Interesse am Geschehen im TSV zeigten. Gerne hörten die Besucher, dass Corona zumindest mitgliedermäßig keine Spuren hinterlassen hat. Seit 2021 hat sich deren Zahl sogar um 30 auf nunmehr 808 erhöht.

Festwoche des TSV Hilgertshausen kann wieder stattfinden

Wichtig war Pröbstl, dass 2021 wieder die Festwoche des TSV stattfinden konnte, denn dieses Fest sei finanziell für den Verein sehr wichtig. Im Gegensatz zu den Jahren zuvor fehlte es heuer auch an Mitarbeitern zum Auf- und Abbau des Festzeltes und zum Bewirten der vielen Gäste. Allein beim Aufbau seien 65 Personen verfügbar gewesen, sodass Pröbstl zu dem Schluss kam: „Dieses Fest ist gut gelaufen!“

Pröbstl verhehlte allerdings nicht, dass das Fest inflationsbedingt mit hohen Preissteigerungen verbunden war. „Teilweise haben sich die Preise für die Anschaffungen fürs Fest verdoppelt“, unterstrich Pröbstl, der auch auf das TSV-Weinfest zu sprechen kam, das ebenfalls gut besucht war.

Verzichtet hat die Vereinsleitung sowohl auf die traditionelle Weihnachtsfeier als auch aufs Starkbierfest. Das soll heuer aber wieder anders werden.

Es stehen einige Investitionen an

Weil 2021 nahezu keine Investitionen am Vereinsheim getätigt wurden, fiel der von Inge Eichner vorgetragene Kassenbericht besonders gut aus. Der Gewinn von 2022 sei schon verplant, denn, wie Pröbstl aufzeigte, müssen die Turnhallenbeleuchtung ausgetauscht, das Männer-WC umgebaut und Kühl- und Gefrierschränke für die Sportheim-Gaststätte angeschafft werden.

Erfreulicherweise habe man ehrenamtliches Personal, mit dem man die Gaststätte ohne Pächter betreiben könne, ist der Vereinschef froh. Heuer sei damit zu rechnen, dass sich die Stromkosten verdreifachen. Die Rücklagen des Vereins ermöglichen es laut Pröbstl aber, nun schon seit 15 Jahren auf Beitragserhöhungen zu verzichten. „Dabei darf man nicht vergessen, wie viele Mitglieder bei den Vereinsfesten für ein Dankeschön anpacken und so helfen, Geld in die Vereinskasse zu spülen“, so der Vorsitzende weiter.

Ehrungen für 60-jährige Vereinstreue: Georg Kroll (l.) und Hans Pröbstl (r.) bedankten sich bei Josef Mair, Michael Steinkopf und Matthias Hörmann (v.l.). © Josef Ostermair

Eine besonders schöne Aufgabe war es für die beiden Vorsitzenden, langjährige Mitglieder zu ehren. Matthias Hörmann, Josef Mair und Michael Steinkopf halten dem TSV schon seit 60 Jahren die Treue. 60 Jahre sind es auch bei Hubert Lechner und Franz Krammer. Beide konnten nicht persönlich anwesend sein.

Aufatmen konnte Pröbstl erst ganz zum Ende der Versammlung, denn so lange dauerte es, bis sich doch noch Freiwillige fanden, die die Vereinsfahne bei Anlässen tragen wollen. Schon bei der Einladung zur Versammlung hatte Pröbstl angekündigt, dass „die Fahne stillgelegt werden muss, wenn sich keine Fahnenabordnung mehr findet“. Vier Frauen und vier Männer fassten sich doch noch ein Herz und sagten zu, sich für die Fahnenabordnung zur Verfügung zu stellen. Organisator für die Fahnenabordnung ist künftig Rainer Fichtner.

