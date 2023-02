Hexen stehen Hertlein nicht im Weg

Die Hilgertshauser Hexen haben sowohl Gemeindechef Markus Hertlein (sitzend) als auch dessen Stellvertreter Adi Doldi (stehend) in die Zange genommen. © ost

Beim Sturm aufs Hilgertshauser Rathaus Bürgermeister entmachtet und Hoffnung gemacht

Hilgertshausen – Der Bürgermeister von Hilgertshausen-Tandern, Markus Hertlein, der im März wieder gewählt werden will, braucht sich keine Sorgen machen: Nachdem ja schon bekannt war, dass er keinen männlichen Gegenkandidaten haben wird, weiß man seit dem Unsinnigen Donnerstag, dass auch die Gmoa-Hexen Hertlein nicht mit einer Gegenkandidatin im Weg stehen werden.

15 Hexen im Alter von 18 bis über 60 Jahre stürmten nach zweijähriger Corona-Pause wieder das Rathaus und entmachteten Hertlein bis zum Aschermittwoch. Die grauenhaften Gestalten zeigten sich von ihrer süßen Seite und führten zunächst ihren Besentanz auf. Mit dem gemeinsam gesungenen „Hexn, des san ma mia“ bedienten sich die Besenreiterinnen der Melodie von Haindling, bevor sie ebenfalls musikalisch kundtaten, besonders fidel zu sein.

Dem Bürgermeister versicherten die Hexen, dass sie sich über die Einigkeit in der Gemeindepolitik freuen und daher auch keine Gegenkandidatin stellen werden. So verkündeten sie schon mal „Der Schwabe im Rathaus wird weiterregieren, am Wahltag geht’s nur noch um a guade Wahlbeteiligung“.

In der großen Euphorie dürfe Hertlein weiterhin die Menschlichkeit nicht vergessen. Den Hexen ist natürlich auch aufgefallen, dass es im Laufe der vergangenen beiden Jahre im Rathaus und im Bauhof einen starken Personalwechsel gab. Die Hexen bestanden darauf, dass sich die vielen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich vorstellten. Wichtig ist den Besenreiterinnen, dass man vor allem im Bauhof wieder gut aufgestellt ist, „denn vui Saubären nehmen koane Hundebeutel, und Ihr müsst euch deretwegen um den Hundsdreck kümmern“, sagte eine der Hexen, die vorschlug, unbekümmerte Hundebesitzer an den Pranger zu stellen.

Hertlein musste mit Hilfe einer Liste von Schlagwörtern eine Rede halten. Hier ging es um den versprochenen Hexenball 2024, verschmähtes Hexenwasser zum 50. Geburtstag, stinkende Socken, Social Media, Liebeskummer, Besenkammer und das Goldene Buch für die Hexen. Auch ein lustiges Theaterstück durfte im Rathaussaal nicht fehlen.

Die Stimmung auf den Siedepunkt brachten närrische Spiele und vor allem ein Bewerbungsgespräch, das der Bürgermeister wegen der bald freien Stelle im Bürgerbüro führen musste. Ob der Bewerber genommen wird, ist sehr fraglich. Bei den Spielen drehte sich alles um „teambildende Maßnahmen“, wo Unverträglichkeiten, Körpergröße, Graustufe der Haare und die Schuhgröße besondere Rollen spielten, bis ein Staffellauf über das Siegerteam entschied.

Mit dem Besuch im Rathaus war für die Hexen der Tag noch lange nicht zu Ende, denn es warteten noch 15 Betriebe aus dem Ort, um mit den Besenreiterinnen Fasching zu feiern. Den Ausklang gab’s im Brotzeitstüberl der Tiefbaufirma Glas.

Schnippschnapp: Im Nu war die Bürgermeister-Krawatte von den Hexen gekürzt. © ost