Sensen-Mähkurs, Kinderprogramm und Christbaum: Gartler haben heuer viel vor

Der neu gewählte Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins: Maria Eichner, Rosi Pröbstl, Ina Menge, Uwe Schäfer, Resi Schäfer, Resi Kornprobst, Manuela Rath, Tanja Birkl sowie Bürgermeister Markus Hertlein (von links). © Ostermair

Der Obst- und Gartenbauverein Hilgertshausen hat seinen Vorstand neu gewählt und dabei an allen bewährten Kräften festgehalten.

Hilgertshausen – Bei der Versammlung wählten die Mitglieder einstimmig erneut Maria Eichner zur Vorsitzenden und Rosi Pröbstl zu deren Stellvertreterin. Auch Resi Kornprobst bleibt dem Verein als Schatzmeisterin erhalten, ebenso Ina Menge als Schriftführerin. Wiedergewählt wurden auch die beiden Beisitzerinnen Manuela Rath und Tanja Birkl. Mit Resi und Uwe Schäfer, die sich um die Blühwiesen in und um Hilgertshausen kümmern, wurde der Beisitzerkreis erweitert. Als Kassenprüferinnen stellten sich Tanja Birkl und Sylvia Engeser zur Verfügung.

Die wiedergewählte Vereinschefin Maria Eichner freute sich, dass immerhin 50 der derzeit 195 Mitglieder zur Versammlung ins Sportheim gekommen waren. Der geringe Mitgliederschwund – 2020 waren es noch 197 Mitglieder – gehe laut Eichner auf Todesfälle zurück.

Eichner kam auch auf den Gartenwettbewerb des Kreisverbandes im Jahr 2021 zu sprechen, der den Garten als „grüne Oase der Ruhe und Entspannung“ zum Thema hatte. Sonderpreise konnten hier an Roswitha Becker und Resi Kornprobst verliehen werden.

Auf großes Interesse sei auch der Sensen-Mähkurs von Michael Heider aus Thalmannsdorf gestoßen. Das Mähen mit der Sense wurde auf der Streuobstwiese zwischen Gartelsried und Stadlham erlernt.

Die Gartler sind nun auch auf dem Maibaum mit einem neuen Schild vertreten, sie haben sich auch an den Papiersammlungen beteiligt und zu den zugeteilten Zeiten den Containerdienst am Recyclinghof übernommen. Gut vertreten gewesen seien die Gartler auch beim Ramadama der Gemeinde, und natürlich durften sie auch bei der Einweihung der Streuobstwiese in Tandern nicht fehlen. Im Rahmen einer eigenen Veranstaltung seien langjährige Mitglieder bei Kaffee und Kuchen geehrt worden.

Laut Eicher sehe es der Verein als seine Aufgabe an, Kinder an die Natur heranzuführen. So wurden am Spielplatz Haselnußring gemeinsam mit Schulkindern aus der zweiten Klasse zwei Bäume und vier Kornelkirschen sowie verschiedene Blumenzwiebeln gepflanzt. „Die Begeisterung der Kinder war riesengroß und alle freuten sich über das Buddeln“, so Eichner mit dem Hinweis, dass es zum Schluss für jedes Kinder ein Käferquartett gab.

Aufgabe der Gartler war es auch, nach alter Tradition einen Christbaum am Kirchplatz aufzustellen. Mit einem geschmückten kleinen Christbaum und einem Gedicht habe sich der Verein auch am Adventsweg der KLJB beteiligt.

Heuer sei bereits ein Obstbaum-Schnittkurs mit Julius Fottner erfolgt. Am Samstag, 23. April, lädt der Verein zum Pflanzentausch mit Kaffee und Kuchen im TSV-Sportheim. „Dein Hausgarten – Deine Apotheke“ ist der Titel des Vortrags des Kräuterwastls, der am Freitag, 20. Mai, ins Sportheim kommt.

Eichner appellierte an ihre Gartler, am diesjährigen Landkreis-Wettbewerb teilzunehmen, der „Obstvielfalt im Hausgarten“ zum Thema hat. Anmeldeschluss hierfür ist am Freitag, 17. Juni. Am Dienstag, 5. Juli, kommt dann die Bewertungskommission nach Hilgertshausen.

Ende Juni soll es auch wieder eine Radltour geben.

Dass der Verein keine finanziellen Probleme hat, zeigte der von Resi Kornprobst vorgetragene Kassenbericht auf. 2021 reichten zwar die Einnahmen von 4519 Euro nicht aus, die Ausgaben in Höhe von 5637 Euro zu decken, aber der Verein kann sich bestehender Rücklagen bedienen.

