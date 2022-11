Hilgertshausen in Adventsstimmung

Groß und Klein warten mit Spannung auf den „Superstar“ beim Spiel „Bethlehem sucht den Superstar“. © Josef Ostermair

Riesig war die Resonanz beim zweitägigen Christkindlmarkt in Hilgertshausen. Es gab einen großen Besucheransturm auf dem Kirchplatz.

Sowohl Pfarrer Michael Heinrich als auch Bürgermeister Markus Hertlein brachten in ihren Grußworten ihre Freude über die vielen Besucher zum Ausdruck. „Nach zwei Jahren Pause sind alle ganz heiß auf diesen Christkindlmarkt“, bemerkte der Pfarrer, bevor er gesegneten Advent wünschte. Dass rund zehn Vereine und weitere Organisationen aus dem Dorf mit dem Christkindlmarkt ihre Kassen aufbessern konnten, freute den Gemeindechef.

Viele Vereine stellen etwas für Christkindlmarkt auf die Beine

Die Tennissportler im TSV hatten Weihnachtsbäume mit Tennisbällen geschmückt und sorgten mit Käsespätzle, Bier und Schnaps für das Wohlergehen der Gäste an ihrer Hütte. Die Gartler sowie der Burschen- und Madlverein teilten sich eine Hütte, in der Glühwein und Kinderpunsch ausgeschenkt wurde, an den beiden Tagen. Selbstgemachte Gulaschsuppe gab es bei den Hilgertshauser Fußballern, die auch Hot Aperol und Weinschorle ausschenkten.

Auch die Kartoffelspiralen der Landjugend und die Obstspieße sowie die gebrannten Mandeln der Mittagsbetreuung waren sehr gefragt. Dort fand man auch eine Reihe von Basteleien aus heimischem Holz vor. Schlangen bildeten sich vor dem Stand der Ilmtaler-Schützen, die Steaks und Schweinswürstelsemmeln sowie alkoholfreie Getränke anboten.

Mit Unterstützung von Damen aus dem aufgelösten Frauenbund sorgte die Kita St. Stephan sowohl für eine Vielzahl von kunstvollen Advents- und Türkränzen als auch für leckere Waffeln.

Viel Beifall ernten am Christkindlmarkt in Hilgertshausen die Bembegga Jungbläser unter der Leitung von Ramona Obesser. © Josef Ostermair

Natürlich durfte die im Mesnerhaus einquartierte Volksbücherei nicht fehlen, die 350 Bücher gegen Spenden abgab. Auch Walnüsse, Plätzchen, Suppengrün, Holunderlikör, Marmeladen, Wachssterne und Weihnachtskarten waren am Stand der Bücherei schnell vergriffen.

Beeindruckendes Rahmenprogramm

Beeindruckt zeigten sich die Besucher des Christkindlmarktes vom Rahmenprogramm an beiden Tagen: Viel Beifall ernteten 13 Kinder aus der Mittagsbetreuung für ihr tiefgründiges Spiel „Bethlehem sucht den Superstar“, das sich unter der Leitung von Carola Hasa und Gabi Apfelbacher sowohl hinter den Fenstern des Mesnerhauses als auch im Freien abspielte. Eine Vielzahl von Sternen bewarb sich um die Rolle des Superstars, doch nur der Friedensstern von Leopold Doll machte das Rennen.

Bei der Glühweinprobe: die Gartlerinnen Maria Eichner, Rosi Pröbstl und Tanja Birkl (von links). © Josef Ostermair

Es gab donnernden Beifall von den vielen Zuschauern. Evi Fottner und Simon Denk umrahmten das Spiel musikalisch.

Für adventliche Musik am zweiten Markttag sorgten die Bembegga Jungbläser unter der Leitung von Ramona Obesser, in deren Ensemble auch sieben Hilgertshauser Kinder und Jugendliche mitwirken. Einziger Erwachsener in dieser Gruppe war ebenfalls ein Hilgertshauser, nämlich Georg Kroll, der in Vertretung die große Tuba blies. Das Stück „Ihr Kinderlein kommet“ wurde auch am zweiten Tag des Marktes von den Kleinen aus dem Besucherkreis gefeiert, doch an das ebenfalls intonierte „Leise rieselt der Schnee“ wollte ob des fast schon frühlingshaften Wetters niemand so wirklich glauben.

ost

