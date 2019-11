Wie das Theater nach Hilgertshausen kam

Fast 90 Jahre ist es her, dass in Hilgertshausen erstmals Theater gespielt wurde.

Hilgertshausen– Aus alten Aufzeichnungen lässt sich zweifelsfrei als Anfang für das Bühnenspiel nur das Jahr 1930 ermitteln. Zum Auftakt spielte die Gruppe damals das heitere Stück „Die Seemannsbraut“. Die Darsteller lassen sich heute leider nicht mehr herausfinden.

Kaum hatte sich das Theaterspielen in Hilgertshausen etabliert, mussten die Darsteller wieder aufhören – kriegsbedingt. Erst im Jahr 1949 – und seitdem gibt es auch eine durchgehende Chronik – wurde in Stadlham beim „Reischl“ im Entenstall das Stück „Die gstoina Dampfnudeln“ aufgeführt.

Die Damen vom Katholischen Frauenbund Hilgertshausen waren zuvor beim Rosenkranzbeten in Stadlham und sahen sich dann das Theater an. Weil die Damen unbedingt wollten, dass die Stadlhamer das Stück auch in Hilgertshausen spielen, könnte man den Frauenbund durchaus als Mutterverein der heutigen Theatergruppe Hilgertshausen bezeichnen.

Fortan spielten verschiedene Gruppierungen in Hilgertshausen Theater: Der Schützenverein Ilmtaler spielte beim Glaswirt in Gumpersdorf, später dann die katholische Landjugend unter der strengen Aufsicht von Pfarrer Josef Egger in Hilgertshausen.

Am längsten aber hielt sich die Theaterabteilung des TSV Hilgertshausen auf der Bühne. Mehr als 60 Jahre für den TSV, anfangs im alten Saal beim Kirschner, dem heutigen Gasthof Häuserer, spielten die TSVler voller Begeisterung Theater. In den 60er Jahren gab es meist erst einen „Lustakt“ und dann, als Hauptstück, ein Wilderer-Stückl. Die Älteren aus dem Ort erinnern sich noch gut an den „Sternhof-Bauern“ oder an „De zwoa Hoibschena“.

Andreas Ettl und Hans Knöferl waren in der Nachkriegszeit und später die entscheidenden Akteure. Da aber Theater nicht zum Zweckbetrieb eines Sportvereins gehört, mussten die Einnahmen aus dem Eintritt der vielen Theatergäste versteuert werden. Das wollten die Verantwortlichen nicht länger so hinnehmen, so dass die heutige Theatergruppe Hilgertshausen als selbstständiger Verein entstand.

Für die Theatergruppe sind 90 Jahre Theaterspiel Grund, 2020 ein Jubiläumsstück auf der erneuerten Bühne im Häuserer-Saal aufzuführen.

ost