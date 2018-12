Anhänger wird von Windböe erfasst  und durchschlägt  Windschutzscheibe

Ein Anhänger ist am Samstagnachmittag in Hilgertshausen-Tandern von einer Windböe erfasst worden und hat die Winschutzscheibe eines Audi durchschlagen. Die Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Hilgertshausen -Kurz nach 15.30 Uhr war ein 39-jähriger Schiltberger mit seinem Opel mit Anhänger auf der Staatsstraße 2050 von Hilgertshausen in Richtung Stadelham unterwegs. Plötzlich erfasste eine starke Windböe den Anhänger mit Planenaufbau, sodass dieser nach links in den Gegenverkehr kippte, so die Polizei. Der Anhänger kollidierte mit dem Audi einer 26-jährigen Hilgertshauserin und durchschlug unter anderem die Windschutzscheibe. Die Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und kamin ein Krankenhaus. Am Audi sowie am Anhänger entstand Totalschaden in Höhe von 8000 Euro. dn

