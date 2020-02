Bürgerliste Tandern will vier Sitze

Mit einer Bürgerinformationsveranstaltung eröffnete die Bürgerliste (BL) Tandern im Sportheim den Wahlkampf. Gut 60 Interessierte kamen.

Listenführer, Gemeinderat Christoph Hardt, begrüßte dazu auch die 16 Gemeinderatskandidaten, die unter unter den Zielsetzungen zukunftsorientiert, bürgernah, kommunikativ, transparent und nachhaltig um die Stimmen werben. Dass dafür ein dynamisches und hochmotiviertes Team gefunden wurde, das den Ortsteil Tandern im Gemeinderat vertreten wird und Beiträge zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Gesamtgemeinde leisten will, zeigte sich bei der Vorstellungsrunde der Kandidaten. Derzeit stellt die BL drei Gemeinderäte, als Zielsetzung nannte Hardt künftig vier Gemeinderäte zu stellen.

Die bisherigen Gemeinderäte Hans Glas und Norbert Reiter stellen sich nicht mehr zur Wahl, Christoph Hardt sprach ihnen den Dank für ihre Arbeit aus.

Er erläuterte das Wahlprogramm der Bürgerliste, das in sechs Punkten aufgeteilt ist. Dazu gehören der Erhalt von Lebensraum und Natur mit einem sanften Zuzug und Integration von Neubürgern, Bewahrung der Biotopflächen, ein Dorfentwicklungsprogramm für die „Neue Mitte“ von Tandern, die Unterstützung des „Beste-Gegend-Pfades“, der kurzfristige Ausbau des Geh- und Radweges ab der Kreisstraße Richtung Aichach sowie die Verbesserung der Verkehrssicherheit mit Straßenüberquerung in der Ortsmitte.

Auch ein Schülerlotsendienst ist geplant. Bei der Förderung von Innovation und Infrastruktur wird eine Verbesserung der Mobilfunkversorgung, Glasfasernetz auch in den Hauptorten, ein faires, transparentes Finanzierungsmodell der Kläranlage und der Ausbau des ÖPNV angeregt. Beim Punkt nachhaltige Dorfentwicklungsplanung geht es um bezahlbaren Wohnraum für Einheimische, gesundes Wachstum, Förderung von bedarfsorientierten Wohnraum, Schließung der Baulücken in den Ortskernen, Sicherung und Ausbau des Angebotes für Einkauf, Arzt, Gewerbe und Bildung. Bei Bildung und Betreuung sind die Schwerpunkte auf bedarfsorientierte Lösung der Projekte Kindergarten in Hilgertshausen und Tandern, auf den Erhalt des Schulstandortes mit Ganztagsbetreuung sowie die Schaffung eines Angebotes für seniorengerechtes Wohnen und Ausbau de Nachbarschaftshilfe. Auch Klimaschutz soll hinsichtlich regenerativer Energien (verpflichtend bei Neubauten), zentraler Wärmeversorgung für Neubaugebiete, beim Fuhrpark für Bauhof, Feuerwehr und gemeindliche Gebäude eine Rolle spielen. Franz Hofner

