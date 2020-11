Hilgertshausen-Tandern investiert Millionen in die Abwasserbeseitigung

Tandern soll an die Kläranlage in Hilgertshausen angeschlossen. Das kostet 2,35 Millionen. Einen Teil des Betrags will die Gemeinde nun auf die Bürger umlegen.

Hilgertshausen-Tandern – Abwasserbeseitigung ist teuer. Und das gilt aktuell in besonderem Maße für die Einwohner der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, wie Bürgermeister Markus Hertlein in einem achtseitigen Informationsblatt aufzeigt.

Tandern soll an die Kläranlage in Hilgertshausen angeschlossen werden, was einen Kostenaufwand von 2,35 Millionen Euro erfordert. Die staatliche Förderung beträgt knapp 1,15 Millionen. Weitere 1,4 Millionen Euro müssen für den Neubau eines Regenüberlaufbeckens zur Mischwasserentlastung aufgebracht werden. Doch der größte Brocken ist die Erneuerung und Erweiterung der Kläranlage in Hilgertshausen auf 5000 Einwohnergleichwerte mit Erweiterungsoption: 6 Millionen Euro. Hinzu kommen noch weitere Ausgaben, etwa für den Rückbau der Tanderner Kläranlage und der Gewässerausbau an der Tanderner Ilm, sodass man im Rathaus von einem Gesamtaufwand von rund 9 Millionen Euro ausgeht.

Hertlein weist darauf hin, dass die Abwasserbeseitigung nach den gesetzlichen Vorgaben eine kostenrechnende Einrichtung der Gemeinde ist, die dem Vorteil der angeschlossenen Grundstücke und deren Eigentümer dient. „Das bedeutet, die Finanzierung hat – soweit nicht staatliche Zuwendungen gewährt werden – durch Entgelte der Bürger und nicht aus dem allgemeinen Gemeindehaushalt zu erfolgen“, erklärte der Bürgermeister.

Möglich sei, die Bürger über einmalige Beiträge oder laufende Benutzungsgebühren oder in Form einer Kombination aus beiden Formen heranzuziehen. Der Gemeinderat strebe eine Mischfinanzierung an, die auf 75 Prozent über Beiträge und 25 Prozent über Gebühren hinausgeht.

Das Landratsamt als Aufsichtsbehörde habe schon vor vier Jahren festgestellt und auch aktuell nochmals bekräftigt, dass angesichts der Größenordnung der in den nächsten Jahren anstehenden Hochbauinvestitionen für die Kinderbetreuung in beiden Ortsteilen und dem Neubau eines Bauhofs zur schnellen Refinanzierung des Abwasserprojektes eine weitgehende Beitragsfinanzierung für geboten erachtet wird. Hertlein stellt klar: „Sobald die Gemeinde Darlehen beanspruchen muss, um den Haushalt ausgleichen zu können, ist sie auf die Genehmigung durch das Landratsamt angewiesen. Je höher die Gesamtverschuldung und damit auch die jährliche Tilgungsleistung steigt, desto größer ist die Gefahr, dass weitere notwendige oder sinnvolle Investitionen zurückgestellt oder ganz aufgegeben werden müssen.“ Daher solle mit der gemischten Finanzierungsart, in der jedoch Beiträge deutlich überwiegen, erreicht werden, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufrechterhalten wird. Darüber hinaus könne so der Handlungsspielraum der Gemeinde mit genehmigungsfähigen Haushalten am ehesten gewährleistet bleiben.

Das beauftragte Fachbüro Schneider & Zajontz aus Greding hat unter Berücksichtigung eines Beitragsanteils von 75 Prozent einen vorläufigen Beitragssatz von 1 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche und 10,60 Euro pro Quadratmeter Geschoßfläche ermittelt. Diese Beitragssätze werden bei Umsetzung der angedachten Mischfinanzierung der Erhebung von Vorauszahlungsraten zugrunde gelegt. Die endgültigen Beitragssätze ergeben sich erst nach Abrechnung der Baumaßnahmen.

Um den Bürgern einen Überblick geben zu können, welche Belastungen auf sie zukommen werden, bedient sich der Bürgermeister Musterbeispielen – vom kleinen Grundstück mit kleinem Einfamilienhaus bis hin zu landwirtschaftlichen Anwesen mit größerer Hofstelle und Wohnhaus. Die Beträge liegen zwischen 3200 und maximal 7592 Euro.

Die Gemeinde strebe Vorauszahlungsraten über einen mehrjährigen Zeitraum an. Die erste Rate mit 30 Prozent des voraussichtlichen Gesamtbetrages werde am 30. November 2021 fällig, die zweite mit ebenfalls 30 Prozent am 30. November 2022 und die dritte Rate mit wiederum 30 Prozent am 30. November 2023. Die endgültige Abrechnung aufgrund der tatsächlichen Kosten (Restzahlung) folgt 2024.

Hertlein weist darauf hin, dass die Gemeinden Gerolsbach, Kühbach und Gachenbach für die Finanzierung ihrer Abwasserinvestitionen ein ähnliches, teils noch stärker beitragsorientiertes Finanzierungssystem gewählt haben.

Mit der Beitragszahlung allein ist es aber nicht abgetan: Die Gemeinde kommt nicht umhin, die Kanalbenutzungsgebühr schon ab 1. Januar 2021 auf 2,42 Euro pro Kubikmeter anzuheben. Ein Durchschnittshaushalt mit vier Personen habe so bei der Kanalbenützungsgebühr mit Zusatzkosten von jährlich 150 Euro zu rechnen.

Er wisse, dass eine kräftige finanzielle Belastung auf die Bürger zukommt, sagte Hertlein. Er bittet aber zu bedenken, dass nach langen Jahren von sehr günstigen Abwassergebühren und Beiträgen umfassende Investitionen in Sanierung und Neubau bevorstehen, die von allen gemeinsam zu schultern seien. Diese Maßnahmen seien leider nicht weiter aufschiebbar.

Dass das umfangreiche Abwasser-Paket so lange nicht geschnürt wurde, kann man auf keinen Fall dem amtierenden Bürgermeister anlasten. Das Wasserwirtschaftsamt hat schon lange vor der Hertlein-Ära auf die Notwendigkeit dieser Maßnahmen hingewiesen. Die vollbiologische Kläranlage in Hilgertshausen ist seit 1979 und damit seit über 40 Jahren in Betrieb. Größere Sanierungsmaßnahmen wurden seither nicht vorgenommen. Ähnlich schaut es mit der Tanderner Kläranlage aus, die 1974, also vor über 45 Jahren ihren Betrieb als unbelüftete Teichanlage aufgenommen hat. 1998 wurden ein Rechen und Sandfang vorgeschaltet und die Teiche mit Belüftern ausgestattet. Beide Anlagen entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Die Aufsichtsbehörden fordern schon seit Längerem ein Sanierungs- und Erneuerungskonzept.

Der Anschluss von Tandern an die Anlage in Hilgertshausen mittels 4,4 Kilometer langer Druckleitung soll schon 2021 umgesetzt werden, da es für das kommende Jahr noch eine erhebliche staatliche Förderung gibt.