Peter Schadl übernimmt die Vertretung der beiden Bürgermeister in der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern.

Hilgertshausen – Markus Hertlein ist Gemeindechef in Hilgertshausen-Tandern, und Adi Doldi bleibt 2. Bürgermeister. Das hat der Gemeinderat in seiner konstituierenden Sitzung entschieden (wir berichteten). 14 Tage später ging es nun am Montagabend im Gemeindeparlament darum, wer die Amtsgeschäfte führen soll, wenn sowohl der erste als auch der zweite Bürgermeister verhindert ist.

Der Rat war sich insoweit einig, dass die Gemeinde auch weiterhin keinen dritten Bürgermeister braucht, aber für den Fall, dass gleichzeitig die beiden Gemeindechefs verhindert sind, eine Lösung hermuss. In der Geschäftsordnung des Gemeinderats für die Wahlperiode 2014 bis 2020, deren Weitergeltung bis zum Erlass einer neuen Geschäftsordnung in der konstituierenden Sitzung am 4. Mai beschlossen wurde, ist Isabel Kühnl als Vertreterin der beiden Bürgermeister benannt. Kühnl gehört aber seit 1. Mai nicht mehr dem Gemeinderat an. Christoph Hardt (Bürgerliste Tandern) schlug vor, aus Respekt vor diesem Amt eines der dienstältesten Ratsmitglieder zu benennen, wie das auch in vielen, so, wie es auch in anderen Gemeinden der Fall sei. Hardt bedauerte, dass man vor sechs Jahren von diesem Grundsatz abgewichen ist.

Hans Pröbstl (WG Hilgertshausen-Tandern) ließ sich nicht lange bitten und schlug Peter Schadl von der CSU vor, der zur „alten Garde“ gehört und anschließend ohne Gegenstimme gewählt wurde.

„Dieses Amt kann ich leicht annehmen, denn ich weiß, dass Isabel Kühnl zumindest in den vergangenen drei Jahren in dieser Funktion überhaupt nicht zum Einsatz gekommen ist“, freute sich Schadl. ost