Schnelles Internet für die beiden Schulen

Die Schule in Tandern bekommt bald schnelles Internet, die Schule in Hilgertshausen soll bald folgen.

Hilgertshausen – Zunächst hat der Gemeinderat von Hilgertshausen-Tandern einstimmig der Errichtung eines Glasfaseranschlusses für die Schule in Tandern zugestimmt. Es soll auch die notwendige WLAN-Infrastruktur in den Schulhäusern von Tandern und Hilgertshausen im Rahmen des Förderprogramms des Freistaats Bayern geschaffen werden.

Bürgermeister Markus Hertlein (Wählergemeinschaft Hilgertshausen-Tandern) führte vor der Entscheidung aus, dass der Freistaat im Rahmen des Masterplans Bayern-Digital II die Sachaufwandsträger bei der Verbesserung der IT-Ausstattung an bayerischen Schulen, insbesondere bei der Einrichtung der digitalen Klassenzimmer, unterstützt. Der Förderrichtlinie zufolge erhalten die Kommunen ein sogenanntes Digitalbudget vom Freistaat. Bis zu 90 Prozent der Ausstattungskosten können sie aus diesem Budget bestreiten, um ihre Schulen mit digitalen Medien auszustatten. Für das Jahr 2018 wurde der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern für die Grundschule bereits ein Budget von über 12 000 Euro bewilligt. „Für 2019 wird ein weiterer Antrag gestellt“, versicherte Hertlein. Seiner Aussage zufolge werde mit dem Schulleiter derzeit ein Konzept für die Ausstattung mit digitalen Medien erarbeitet.

Zur Anbindung der Schulen ans Internet mit Glasfaserleitungen gibt es ein weiteres Förderprogramm des Freistaates Bayern. Hier können die Sachaufwandsträger von öffentlichen Schulen mit in der Regel bis zu 50 000 Euro je öffentlicher Schule erhalten (Regelfördersatz 80 Prozent). Zur Schaffung oder Erweiterung einer WLAN-Infrastruktur im Gebäude einschließlich Verkabelungseinheiten im Gebäude ist ebenfalls eine Zuwendung von bis zu 5000 Euro möglich.

Hertlein stellte fest, dass bis dato der Grundschulstandorte in Hilgertshausen und Tandern noch nicht an das Glasfasernetz angebunden sind. Für die Schule in Hilgertshausen habe die Alto-Netz GmbH einen eigenwirtschaftlichen Glasfaseranschluss zugesagt, da die Steuerzentrale für den Glasfaserausbau in der Nähe der Schule platziert werden soll. Für das Schulgebäude in Tandern soll über das Förderprogramm des Freistaats ein Anschluss hergestellt werden. Zudem sollen für beide Schulstandorte über das Förderprogramm die WLAN-Infrastruktur innerhalb des jeweiligen Gebäudes errichtet werden.

„Das ist ganz wichtig, denn das Internet bricht immer wieder zusammen“, stellte Gemeinderätin Christina Markert (WG Hilgertshausen-Tandern) fest. Sie arbeitet in der Mittagsbetreuung der Hilgertshauser Schule mit.

Den Grundsatzbeschluss zum Masterplan bezeichnete Hertlein als einen Strohhalm, den man ergriffen habe.