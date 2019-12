600 Besucher bei  Weihnachtsspiel in Pfarrkirche St. Stephanus

Herausragende Aufführungen: Enrico de Paruta (Dritter von links) mit seinem Ensemble in der Pfarrkirche St. Stephanus in Hilgertshausen.

Zum Theaterjubiläum in Hilgertshausen

von Josef Ostermair schließen

Das musikalische Weihnachtsspiel von Enrico de Paruta hat am Sonntag in zwei Vorstellungen insgesamt 600 Besucher in der voll besetzten Pfarrkirche St. Stephanus begeistert.