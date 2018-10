Gemeindehäuser sollen weichen

Langfristig werden die beiden Gemeindehäuser in Hilgertshausen verschwinden. Laut Bebauungsplanentwurf könnte die Wohnbaugesellschaft des Landkreises hier auf zwei Baukörper verteilt 25 Wohnungen bauen. Foto: bb

Planungen in Hilgertshausen mit der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Dachau

Die beiden Gemeindehäuser an der Münchner Straße in Hilgertshausen, in denen seit vielen Jahren sozial Schwächere leben, werden langfristig verschwinden.