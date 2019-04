Zwölf Stunden lang schmettern

Zwölf Stunden lang herrschte in der Schulturnhalle von Tandern Ausnahmezustand: Die „H-Town-Tigers“, die zweite Volleyball-Mannschaft des TSV Hilgertshausen, hat dort ununterbrochen eine Nacht lang für einen guten Zweck gespielt.

Hilgertshausen-Tandern – Dieses Turnier erbrachte am Ende einen Spendenbetrag von 350 Euro für die Bürgerstiftung der Gemeinde, was vor allem Bürgermeister Markus Hertlein besonders schätzte. 28 Spieler, aktive und ehemalige Teammitglieder sowie Volleyball-Freunde des Teams, folgten gerne der Einladung der H-Town-Tigers in die aufwendig dekorierte Halle.

Die Teilnehmer hatten sich einiges vorgenommen: Zwölf Stunden ununterbrochen Volleyball zu spielen und das für einen guten Zweck. Jeder Volleyballer sollte pro Stunde einen Euro in das Spendenschwein werfen. So ging die Rechnung von Organisatorin Friederike Wanzner voll auf.

Der Bürgermeister stellte vor dem Anpfiff die Ziele der Bürgerstiftung näher vor und ermunterte alle in der Halle zum Spenden. In immer wechselnden Teams von je sechs Spielern hieß es vom Start weg nonstop baggern, pritschen und angreifen, wobei es dank der zahlreichen Teilnehmer auch möglich war, eine kurze Pause einzulegen, um etwas zu essen und zu trinken. „Unser Dank gilt sowohl der Metzgerei Häuserer als auch der Bäckerei Kornprobst aus Hilgertshausen sowie Effe&Gold und dem Effinger Bräu für die Bereitstellung von Speisen und Getränken“, unterstreicht Wanzner. Dadurch entstanden für die Organisatoren nämlich wenig Kosten für die Verpflegung, was letztlich der Spendensumme zugute kam.

Die Sportler spielten die ganze Nacht durch bis in die Morgenstunden. Jede neue Stunde wurde durch einen Gong-Schlag eingeläutet und die individuelle Spiel-Sieg-Bilanz der Teilnehmer mittels einer Tabelle erfasst. Auch noch weit nach Mitternacht bliebt die Teilnehmerzahl konstant hoch, so dass bis zum letzten Spiel, das um 6.45 Uhr morgens endete, alle Sätze mit jeweils sechs Spielern pro Team gespielt werden konnten.

Insgesamt wurden in zwölf Stunden 37 Sätze auf durchgehend hohem Niveau sowie bei immer guter Laune absolviert. Nach dem finalen Satz wurden die letzten 16 standhaften Teilnehmer, darunter auch neun Spieler, welche die kompletten zwölf Stunden durchgehalten hatten, in den frühen Morgenstunden mit einem stärkenden Weißwurstfrühstück belohnt. Zusätzlich erhielt jeder eine Urkunde, auf der die persönlich erbrachten Stunden festgehalten sind.

„Erfreulich ist, dass alle Teilnehmer engagiert, mit viel Freude und Durchhaltevermögen an dem Turnier und der Idee dahinter, mitgemacht haben“, fasste Wanzner zusammen. Die H-Town-Tigers würden sich freuen, wenn ihre Spende im Sinne der Bürgerstiftung für die Kinder- und Jugendsportförderung in der Gemeinde eingesetzt würde. Durch die finanzielle Unterstützung der Teilnehmer war das Turnier in jeglicher Hinsicht ein voller Erfolg, der auf eine Wiederholung im nächsten Jahr hoffen lässt.

JOSEF OSTERMAIR