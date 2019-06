Hilgertshauserin fährt betrunken gegen Straßenlaterne

Die deutliche Alkoholisierung einer Autofahrerin dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühen Sonntagmorgen in Hilgertshausen ereignete.

Gegen 5 Uhr war eine 47-Jährige mit ihrem Hyundai auf der Ziegeleistraße in Hilgertshausen unterwegs. Da die Frau etwas zu tief ins Glas geschaut hatte, verlor sie kurz die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rammte eine beleuchtete Straßenlaterne. Wohl wissend, dass das Geschehen strafrechtliche Konsequenzen haben könnte, fuhr die Frau erst einmal nach Hause und meldete sich dann bei der Leitstelle, um sich ärztlich behandeln zu lassen. Da es sich um ein Unfallgeschehen handelte, holte die Leitstelle jedoch die Polizei mit ins Boot. Und die Beamten rochen auch schnell den Braten – beziehungsweise den Alkohol. Ein Alkotest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille! Die Folgen der Alkoholfahrt sind beträchtlich: Führerschein weg, Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie oben drauf ein Sachschaden am Pkw in Höhe von rund 20 000 Euro. pid