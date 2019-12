Naturfrevler beschädigt Eiche: Baum stirbt vermutlich ab

Unbekannte Täter haben eine alte, aber gesunde Eiche an der Straße von Hilgertshausen nach Jetzendorf auf Höhe Volkersdorf beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Umweltfrevel.

Volkersdorf – Der Baum steht mit weiteren Bäumen entlang der Staatsstraße 2337 und wurde über dem Wurzelanlauf auf rund sechs Zentimeter Breite etwa zwei Zentimeter tief im vollen Umfang durch die Borke bis in den Holzkörper hinein angeschnitten, (geringelt, wie es im Fachjargon heißt. Die Tat wurde vermutlich mit einer Motorsäge ausgeführt und der Baum hierdurch erheblich beschädigt, wie die Polizei Pfaffenhofen mitteilt. Nach momentanen Zustand sei ein Absterben dieses prächtigen Baumes zu erwarten. Die Schnittwunde wurde mit Erdreich verschmiert, wohl um eine Entdeckung zu erschweren. Weiter wurden mindestens drei Nägel, vermutlich aus Kupfer, in den Baum geschlagen, um mutmaßlich ebenfalls ein Absterben des Baumes zu erreichen. Zudem wurde auch ein daumendickes Loch an der straßenabgewandten Seite entdeckt, das bis in den Holzkörper reicht. Der Zeitpunkt der Tat ist nicht genau eingrenzbar, jedoch sind die Schnittstellen noch nicht überwallt und sehen relativ frisch aus, was auf den Herbst bis Anfang Dezember hindeutet. Die für diesen Baumfrevel Verantwortlichen konnten bisher leider nicht ermittelt werden.

Die Polizei Pfaffenhofen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz und bittet Zeugen um mögliche Hinweise unter der Telefonnummer 0 84 41/80 95 0.

ost