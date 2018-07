Jugendhütte abgebrannt

Eine Hütte, die als Jugendtreff in Tandern dienst, ist in der Nacht zum Sonntag ausgebrannt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Altomünster Hilgertshausen und Tandern mussten in der Nacht zum Sonntag um 1.42 Uhr zu einem Einsatz nach Tandern ausrücken. Nach Angaben der Feuerwehr Altomünster sowie des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord stand in der Nähe des Sportplatzes eine Hütte eines Jugendtreffs in Vollbrand. Das Tanklöschfahrzeug aus Altomünster wurde umgehend in den Wasser-Pendelverkehr zwischen dem Hauptort und der etwas außerhalb gelegenen Brandstelle eingesetzt. Die Besatzung eines Löschfahrzeugs verlegte währenddessen eine lange Schlauchleitung dorthin. Zwei Trupps mit schwerem Atemschutz löschten die verstecken Glutnester inmitten der Trümmer ab und kontrollierten diese mittels Wärmebildkamera. Nach gut zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Personen befanden sich nicht mehr in der Hütte. Der Schaden beläuft sich auf 20 000 bis 25 000 Euro. Warum die Hütte brannte, ist derzeit noch nicht bekannt.