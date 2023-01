Keine alltäglichen Einsätze

Feuerwehr Hilgertshausen zieht bei Jahresversammlung Bilanz über das Jahr 2022

Von Josef Ostermair schließen

Mit insgesamt 25 Einsätzen hatte die Freiwillige Feuerwehr Hilgertshausen im Jahr 2022 viel zu tun. Wesentlich ruhiger war es für die Einsatzkräfte ein Jahr zuvor, da mussten sie nur 14 Mal ausrücken. Doch 2022 gab es auch sehr spektakuläre Einsatze.

Hilgertshausen – Rudi Effner, Kommandant der Hilgertshauser Feuerwehr, gab bei der Jahresversammlung der Wehr in der Hilgertshauser Sportgaststätte vor rund 60 Zuhörern einen Überblick über das vergangene Jahr. Darunter waren auch besondere Einsatze: Zum Beispiel leisteten laut Effner zwölf Mann dem Rettungsdienst Hilfe bei einer schwergewichtigen Patientin. Die 240 Kilo schwere Frau „musste mit einem Tragetuch transportiert und dann von einem RTW für Schwergewichtige mit Ladebordwand weiter transportiert werden“.

Ebenfalls kein alltäglicher Einsatz war die Unterstützung des Rettungsdienstes bei der Reanimation eines Fahrradfahrers. Der Mann hatte auf der Strecke zwischen Stadelham und Hilgertshausen einen Herzinfarkt erlitten.

Auch Sturmschäden haben die Feuerwehr immer wieder beschäftigt. Beim Brand eines Strohballenlagers bei Eichhofen war auch Hilgertshausen unter den Einsatzkräften bestehend aus 15 Feuerwehren, THW und Hubschrauber der Bundespolizei, der mit Wärmebildkamera ausgerüstet war.

Bürgermeister Markus Hertlein beeindruckte die Schlagkraft der 57 Dienstleistenden in Hilgertshausen, nachdem zuvor der Kommandant erklärt hatte: „Die Arbeit in der Feuerwehr erledigt man nicht einfach so nebenher, denn sie erfordert eine große Bandbreite an Fachwissen, stete Einsatzbereitschaft, Verzicht auf Freizeit und hohe Anforderungen an die physische und psychische Leistungsfähigkeit. Es ist keinesfalls eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen, Männer und Jugendliche ehrenamtliche Zeit aufbringen, um in Not geratenen Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, oftmals sogar unter Einsatz des eigenen Lebens!“

Das Durchschnittsalter der Hilgertshauser Feuerwehrler beträgt 37 Jahre, die durchschnittliche Zugehörigkeit zum Feuerwehrdienst beträgt 17 Jahre. Effner betonte, dass er auf gute Ausbildung großen Wert lege, weil das die Voraussetzung für einen optimalen Einatzverlauf sei. Bei den Übungen müsse jeder Handgriff sitzen. Eine qualifizierte Aus- und Weiterbildung sei der Grundstock für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehrler. 2022 wurden separate Maschinistenausbildungen in Gruppenübungen durchgeführt.

Wichtig sei natürlich auch die gute Ausrüstung, für die die Gemeinde im vergangenen Jahr mit der Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens sorgte. Die Leitung des Atemschutzbereiches hatten Thomas Füracker und Hubert Gamböck.

Effner kam auch auf zwölf Beförderungen zu sprechen: „Diese werden nicht einfach ausgesprochen, weil jemand so und so viele Dienstjahre auf dem Buckel hat, sondern weil Engagement, Einsatzbereitschaft, Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen und andere Kriterien wie persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten, Voraussetzungen darstellen“, unterstrich Effner. Er gratulierte Max Fottner, Christian Füracker, Philipp Gallitzendörfer, Tobias Graether, Daniel Gruber, Josef Keimel und Sebastian Kölbl, Sebastian Markert, Timothy Simones und Stefan Wörmann zur Beförderung zum Oberfeuerwehrmann. Freuen dürfen sich auch Robert Schmid (aufgestiegen zum Hauptfeuerwehrmann) und Franz Lugmayr (aufgestiegen zum Löschmeister).

Ein Bericht über die Wahlen im Feuerwehr-Verein folgt.