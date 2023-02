Urnenverbot in der Kirche: Gemeinde bezieht Stellung

Dass bei Urnenbestattungen die Urne während des Gottesdienstes nicht im Leichenhaus verbleiben muss sondern auch in die Kirche darf, würde sich der Bürgermeister wünschen, während der Pfarrer da eine andere Meinung vertritt. © ost

Die Pfarrei und das Bistum lehnen Urnen in der Kirche während der Trauerfeier ab. Bürgermeister Hertlein bezieht nun Stellung.

Hilgertshausen – Auf die Auseinandersetzung des Hilgertshauser Rentner-Ehepaares Regine und Dieter Goldbach mit Pfarrer Michael Heinrich bezüglich der Aufbewahrung einer Urne während eines Gottesdienstes mit einer Urnenbestattung hat nun Bürgermeister Markus Hertlein mit einer öffentlichen Erklärung vor dem Gemeinderat reagiert. Der Gemeindechef nahm Bezug auf den Bericht in den Dachauer Nachrichten, wonach Pfarrei und zuständiges Bistum bei Trauerfeiern Urnen in der Kirche ablehnen.

Markus Hertlein erklärte im Gemeinderat klipp und klar: „An der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern wird es nicht scheitern, dass Urnen zur Trauerfeier aus dem Leichenhaus in die Kirche gebracht werden können.“

Die Verwaltung werde sich die derzeitige Satzung genau anschauen und prüfen, ob dies durch diese Satzung gedeckt ist, ob Verwaltungsanweisungen oder eine Anpassung/Änderung der Satzung nötig ist. Sollte eine Änderung/Anpassung nötig sein, so werde die Verwaltung einen Änderungsvorschlag erarbeiten, der dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden muss. „Ich denke, der Gemeinderat würde mit den nötigen Änderungen mitgehen“, glaubt der Gemeindechef.

Die Gemeinde werde auch prüfen, ob und wenn ja welche Auswirkungen etwaige Anpassungen auf die Gebührensatzung haben und dies gegebenenfalls anpassen. Dazu seien möglicherweise auch Gespräche mit dem beauftragten Bestattungsunternehmen nötig.

Hertlein hat jedenfalls eine klare Meinung zum Thema: „Die geistliche, spirituelle Bewertung der Thematik ,Urnen in der Kirche‘ ist Sache der Kirche, ich habe darüber auch mit Pfarrer Michael Heinrich gesprochen. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch die Kirche damit keine Probleme hat. Sollte die Kirche mit einer Urne im Gotteshaus aus kirchlichen oder spirituellen Gründen Probleme haben, so würde dies wohl von einem Großteil der Bevölkerung nicht verstanden werden. Dies wurde mir auch von Bürgerinnen und Bürgern von mehreren Seiten so mitgeteilt.“