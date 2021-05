Kinderhaus für neun Gruppen

Gemeinderat Hilgertshausen-Tandern ebnet den Weg für den Neubau südlich der Schule

Die Gemeinde Hilgertshausen-Tandern baut neben der Schule ein neues Kinderhaus. Ursprünglich war auf dem Grundstück ein anderes Projekt geplant.

Hilgertshausen – Einen großen Schritt in Richtung Kinderhausbau in Hilgertshausen hat der Gemeinderat von Hilgertshausen-Tandern in seiner Sitzung am Montagabend gemacht. Die Gemeinderäte beschlossen die für diese wichtige Baumaßnahme notwendige 17. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Kinderhaus.

Der Bau soll südlich des Hilgertshauser Schulhauses entstehen. Weil sich das rund 5000 Quadratmeter große Grundstück, das die Gemeinde von der Katholischen Kirchenstiftung St. Stefan erwerben wird, baurechtlich im Außenbereich befindet, muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. „Da sich dieser aus dem Flächennutzungsplan entwickeln muss, der dort Erweiterungsflächen für Sportanlagen darstellt, ist auch der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zu ändern“, erklärte Bürgermeister Markus Hertlein.

Wie der Bürgermeister weiter ausführte, könne man ohne Bebauungsplan kein Baurecht für das Kinderhaus schaffen. Der Bebauungsplan sei insbesondere für die Vergabe der Bauleistungen wichtig, da diese nicht ohne Baurecht und die erforderliche Baugenehmigung erfolgen könne.

„Da durch die vorgegebenen Fristen das Aufstellungsverfahren und die erforderliche Behandlung der Ergebnisse im Gemeinderat ein erheblicher Zeitaufwand entsteht, ist es dringend erforderlich, diese Schritte nun einzuleiten“, betonte Hertlein. Er wies darauf hin, dass die Neubauplanung mit den Informationen zu den Kosten in Kürze im Rahmen einer der nächsten Gemeinderatssitzungen vorgestellt wird.

Gegenüber den Dachauer Nachrichten erklärte Hertlein aber schon mal, dass im neuen Kinderhaus Platz für vier Kindergartengruppen, drei Hortgruppen für die Schulkindbetreuung, eine Krippengruppe und eine Flex-Gruppe sein soll – also insgesamt neun Gruppen einziehen können.

Den Entwurf für die große Kindertagesstätte stellte der Aichacher Architekt Hans Brugger vor. Er zeigte, dass an der Stelle, wo viele Jahre lang eine Turnhalle geplant war, nun das Kinderhaus entstehen wird. Platz für einen späteren Turnhallenbau biete sich nördliche des Schulgebäudes. Das Kinderhaus werde so platziert, dass später durchaus noch eine Schulerweiterung möglich ist.

Die Grobplanung Bruggers sieht Parkplätze zum größten Teil auf dem Festplatz des TSV Hilgertshausen vor. Nicht ganz unproblematisch sei der große Höhenunterschied auf dem künftigen Kinderhausgelände. Brugger geht von einer Gebäudehöhe bis zu 8,50 Meter aus, das Kinderhaus erhalte ein Flachdach. Die Baumaßnahme erfordere 800 Quadratmeter Ausgleichsfläche, die die Gemeinde auf ihrem Ökokonto der oberhalb der sogenannten Bürgermeister-Wiese zur Verfügung hat. Zur Ortsrandeingrünung des Kinderhauses Richtung Süden nannte Brugger einen Pflanzanteil von 25 Prozent (Eingrünungsstreifen). Wichtig ist dem Planer dabei, dass auf giftige Gehölze verzichtet wird. Ein Entwässerungskonzept müsse noch erarbeitet werden, ein detailliertes Baugrundgutachten sei noch in Bearbeitung.

Der Bürgermeister hofft, dass die Gemeinde hinsichtlich der Kosten dieser großen Baumaßnahme mit knapp 8,5 Millionen Euro auskommt. Baubeginn sollte nach den Vorstellungen des Gemeindeoberhaupts im nächsten Jahr sein. „Und wenn alles gut läuft, ist der Neubau Ende 2023 bezugsfertig“, wünscht sich Markus Hertlein.

Josef Ostermair