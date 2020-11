Kinderhaus kommt neben die Schule

Bis zur Einweihung ist zwar noch ein weiter Weg, aber die Grobplanung für das neue Kinderhaus in Hilgertshausen steht bereits.

Hilgertshausen – Der Architekt Achim Füllemann aus Gilching hat vor dem Gemeinderat den Bau, der südlich der Grundschule entstehen soll, vorgestellt.

Die Gilchinger Architektengruppe hatte den Architektenwettbewerb gewonnen. „Hier haben wir einen Fachmann, der aus Erfahrung vom Kinderhausbau sprechen kann“, sagte Bürgermeister Markus Hertlein.

Schon seit 2014 bemüht sich die Gemeinde Hilgertshausen-Tandern um einen entsprechenden Neubau. Der Elternbeirat im Kindergarten St. Stephan hatte die Platznot und den baulichen Zustand an dem Bau an der Aichacher Straße schwer kritisiert. Es war von Schimmelproblemen die Rede.

Wie Füllemann aufzeigte, sind in dem Neubau bei der Schule vier Regelgruppen, zwei Krippengruppen, eine flexible Gruppe und drei Gruppen für die Schulkindbetreuung geplant. „Die räumliche Nähe zur Schule war uns wichtig, auch die Möglichkeit zu einer späteren Erweiterung“, so der Architekt.

Der Kiesweg hinter der Schule, der auch zu den Tennisplätzen des TSV Hilgertshausen führt, ist zur Erschließung des Kinderhauses vorgesehen. Vom Gelände her seien große Höhenunterschiede zu überwinden, sagte der Architekt. Das Kinderhaus werde in etwa das Höhenniveau der Schule haben, zu der es eine Direktverbindung geben soll.

Im Erdgeschoss sollen der Kindergarten und die Krippe untergebracht werden, im Obergeschoß sind die Schulkindbetreuung, zwei Mehrzweckräume sowie Sozial-und Personalräume vorgesehen. Schon am Plan kann man erkennen, dass so ein stattlicher Bau mit vielen Funktionsräumen entstehen wird. Die Küchen sollen den Kindern die Möglichkeit geben, selbst mitzukochen.

Geplant sind mehrere miteinander verbundene Baukörper. Gebaut wird ein Holz-Massivbau mit Flachdach. Wie die Energieversorgung aussehen wird, ist noch nicht geregelt. Die Abstimmung mit den Statikern und den Haustechnikern ist noch nicht abgeschlossen. „Aber der Planungsprozess kommt gut voran“, versicherte Füllemann.

Dass ihm das Nachhaltigkeitskonzept an diesem großen Bau gut gefällt, unterstrich der Bürgermeister. Mit dem Massiv-Holzbau entstehe schließlich etwas, das dauerhaft sichtbar ist.

Baubeginn nicht vor 2022

Gemeinderat Hans Pröbstl (Wählergemeinschaft Hilgertshausen-Tandern) interessierte der Zeitplan. Füllemann wollte sich aber nicht festlegen. Ziel sei es, 2021 mit den Ausschreibungen zu beginnen. Baubeginn werde voraussichtlich nicht vor 2022 sein.

Wie die Kostenschätzung für den Kinderhausbau aussieht, wollte Florian Bauer (WGHT) wissen. Doch auch hier wollte sich der Planer noch nicht festlegen.

Bauers Fraktionskollegin Annabell Klink wollte wissen, wie es mit der Gartengestaltung ausschaut, ob Kindergarten und Krippe getrennt werden. Diese Trennung komme, versicherte der Planer.

Ingrid Glas (Bürgerliste Tandern) fragte den Bürgermeister, ob es realistisch sei, bei der Schulkindbetreuung mit zwei Trägern zu arbeiten. Kindergarten und Krippe würden weiterhin von der katholischen Kirche betrieben, nur die Schulkindbetreuung müsse noch festgelegt werden, so Hertlein. Der Träger dieser Einrichtung sei noch auszuschreiben.

Vize-Bürgermeister Adolf Doldi (CSU) erachtet es für absolut notwendig, dass die Situierung des neuen Kinderhauses einer späteren Schulerweiterung nicht im Wege steht, doch darauf habe man, wie Füllemann versicherte, schon geachtet.

Weil es wegen Corona derzeit keine Möglichkeit gibt, die Bürger bei Bürgerversammlungen zu hören, war man sich im Gemeinderat einig, dass Bürger auch im Gemeinderat zu Wort kommen können. So erteilte man Michael Lechner junior aus Michelskirchen das Wort, der es lobenswert nannte, das Kinderhaus in Massivholzbauweise zu erstellen. Seine weitere Frage an den Planer, ob man dieses Gebäude auch nach 20 Jahren noch problemlos erweitern könne, blieb unbeantwortet. Der Bürgermeister erklärte aber, dass es nicht gut sei, so große Einrichtungen zu erweitern. Sinnvoller sei es in so einem Fall, sich nach einem anderen Standort umzusehen.

ost