Kinderhaus Hilgertshausen wird immer teurer

Millionenprojekt in Hilgertshausen: So soll das Kinderhaus südlich der Grundschule einmal aussehen.

Aktuell geht man in der Kommune von Baukosten in Höhe von 9,34 Millionen Euro aus

Von Josef Ostermair schließen

Hilgertshausen – Der wichtigste Tagesordnungspunkt in der Sitzung des Gemeinderats war der Bau des in Hilgertshausen geplanten Kinderhauses. Die vom Gilchinger Architekten Achim Füllemann vorgestellte Entwurfsplanung wurde sowohl von den Gemeinderäten als auch von den auf der Zuhörerbank sitzenden Eltern und den derzeit im St.-Stephan-Kindergarten tätigen Personal durchweg positiv beurteilt.

Was aber zu bedenken gibt, sind die hohen Kosten von insgesamt 9,34 Millionen Euro – es wird immer teurer.

Zunächst befasste sich das Rathaus-Parlament mit der notwendigen Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Bebauungsplanverfahren, bei dem es größtenteils um förmliche Angelegenheiten mit einer Vielzahl von Beschlüssen ging.

Entstehen soll das große Kinderhaus (40 Meter Länge und 27 Meter Breite) mit Kindergarten, Kinderkrippe und Hort südlich der Grundschule. Das Plangebiet ist 9000 Quadratmeter groß. Eine kleine Altlastverdachtsfläche im südöstlichen Bereich werde wie Architekt Hans Brugger versicherte, den Planungsfortschritt nicht beeinträchtigen. Die Fläche werde laut Landratsamt der niedrigsten Altlast-Kategorie C zugeordnet.

Die untere Naturschutzbehörde im Landratsamt hat vorgeschlagen, wertvolle Vogelschutzgehölze zur Ortsrandeingrünung zu verwenden. Aufgrund der angrenzenden Freiflächen des Kinderhauses und der möglichen Mitnutzung des Pflanzstreifens als Spielfläche will der Gemeinderat jedoch in diesem Bereich von dornigen Gehölzen absehen. Es soll auch auf giftige Sträucher verzichtet werden.

Was Gemeinderat und Zuhörer im Häuserer-Saal aber natürlich am meisten interessierte, war die von Architekt Füllemann vorgestellte Gestaltung des Kinderhauses. Er zeigte auf, dass ein Holz-Massivbau mit Flachdach entstehen soll. So erreiche man problemlos die gesetzlich geforderte Energieeinsparung. Füllemann sei, wie Bürgermeister Markus Hertlein betonte, ein Fachmann in Sachen Brandschutz und Energienutzung. Die Entwurfsplanung sieht einen außen liegenden Fluchtbalkon zur Südseite hin vor.

Das geplante Haus bietet Platz für vier Kindergarten-Gruppen und zwei Krippengruppen im Erdgeschoss sowie drei Hortgruppen im Obergeschoss. Das Haus werde so situiert, dass eine spätere Schulerweiterung durchaus noch möglich ist. Es ist auch die Einrichtung einer Küchenzeile vorgesehen, wo die Kinder kochen und backen können.

In den hohen Kosten von 9,34 Millionen Euro sind 750 000 Euro geschätzte Kosten für den Straßenbau und die Schmutz- und Regenwasserbeseitigung enthalten. Mit 4,58 Millionen Euro verschlingt die Baukonstruktion am meisten Geld. Für die technischen Anlagen müssen bereits 1,36 Millionen Euro aufgebracht werden. Aber auch die 1,28 Millionen Baunebenkosten für Planer und Gutachter schlagen kräftig ins Gewicht.

Weil zur Zeit die Preise auf dem Bau kräftig nach oben schießen, hat der Planer eine Risikoreserve von etwas über 330 000 Euro eingeplant.

Bürgermeister Hertlein macht kein Hehl daraus, dass man vor einem Jahr noch von 900 000 Euro Kosten pro Gruppe ausgegangen ist – in Summe demnach 8,1 Millionen Euro. „Weil wir die baulichen Standards erfüllen müssen, haben wir die enorme Kostensteigerung zu schlucken“, so Hertlein. Den Bürgermeister ärgert es, dass die staatliche Förderung nur bei rund 4 Millionen Euro liegt, weil es nur Zuschuss für die förderfähigen Kosten gibt. So liege die tatsächliche Förderung nun bei 40 Prozent. Er werde deshalb versuchen, weitere Fördertöpfe anzuzapfen.

Gemeinderätin Annabell Klink (Wählergruppe Hilgertshausen-Tandern) sprach von einem zukunftsweisenden Projekt. Klink war vor mehreren Jahren noch Elternbeiratsvorsitzende im Kindergarten St. Stephan, der ins neue Haus einziehen wird. Die Ärztin hatte damals schon den Finger in die Wunde gelegt und wegen Platzmangels und Schimmelbefalls im Kindergarten an der Aichacher Straße mit Vehemenz eine Renovierung oder einen Neubau gefordert. Mit dem neuen Haus neben der Schule erfülle sich auch für sie ein lang gehegter Wunsch.

Baubeginn soll im Frühjahr 2022 sein, mit der Bezugsfertigkeit rechnet Architekt Füllemann Ende 2023.