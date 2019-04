St. Michaelskirche wird renoviert

Es ist ein Kirchlein mit langer Geschichte: Jetzt muss das kleine Gotteshaus in Michelskirchen renoviert werden. In der Finanzierung ist noch eine große Lücke.

Michelskirchen– Die St. Michaelskirche im kleinen Michelskirchen in der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern erfährt derzeit eine umfangreiche Außenrenovierung. Auch der Dachstuhl muss dringend saniert werden.

Schon 2015 ermittelte das Architekturbüro Springer in Pfaffenhofen/Ilm Kosten von rund 400 000 Euro. Dem Finanzierungsplan zufolge greift die Diözese Augsburg mit 240 000 Euro Zuschuss tief in die Tasche. Mit 8300 Euro soll sich der Landkreis Dachau beteiligen, und 25 800 Euro will der Bezirk Oberbayern zur Sanierung beisteuern. Weitere 5000 Euro sind vom Landesamt für Denkmalpflege eingeplant. Die Bayerische Landesstiftung unterstützt die bauliche Maßnahme mit 15 000 Euro, und 20 000 Euro gibt es von der politischen Gemeinde Hilgertshausen-Tandern. Dennoch verbleiben noch 87 000 Euro, die die Pfarrei St. Stephan Hilgertshausen stemmen soll.

Das ist natürlich keine leichte Aufgabe, sodass Pfarrer Paul Riesinger alle, denen am Erhalt dieses schönen Baudenkmals gelegen ist, um Spenden bittet.

Die Ansiedelung des auf wenige Höfe beschränkten Michelskirchen geht weit ins erste Jahrtausend, wenn nicht sogar in die Keltenzeit vor Christi Geburt zurück. Hier könnte auch ein vorchristlicher Kultplatz gewesen sein, worauf der Name „Satanasinga (Leute des Satans) hinweist. Das Kirchlein ist schließlich dem heiligen Michael, dem Drachentöter, geweiht. Da schließt sich wieder der Kreis zum Sieger über den Satan, weil die letzten Heiden sehr spät vertrieben beziehungsweise bekehrt wurden.

Bis weit ins Spätmittelalter hinein fand nach mündlicher Überlieferung noch jährlich ein Rossmarkt in Michelskirchen statt, was ebenfalls auf keltische Ursprünge schließen lässt. Denn das Pferd wurde bei den Kelten sehr verehrt. Eine nachgewiesene keltische Besiedelung findet man auch im nur wenige Kilometer entfernten Arnzell, wo noch Überreste der Keltenschanze erkennbar sind.

In den Jahren zwischen 994 und 1006 wurde bereits in Urkunden eine seit Langem bestehende Kirche in „Michaelis-Cella beziehungsweise in Miheles-Chirichun“ bezeugt. Wann die Kirche in Michelskirchen erbaut wurde, ist allerdings nicht bekannt. In einer späteren Tauschurkunde wird der Ort mit zwei Höfen erstmals genannt. Im Jahr 1648, also im letzten Jahr des 30-jährigen Krieges, wurden die Glocken geraubt und die Kirche verwüstet, wahrscheinlich von Schweden und Franzosen.

1659 ließ Hofmarksherr Wolfgang Wilhelm von Lösch auf eigene Kosten die Kirche vergrößern und restaurieren und mit einem Turm ausstatten. Der wunderbare Barockaltar mit zwei gewendelten und zwei glatten Säulen sowie drei Heiligenfiguren stammen ebenfalls aus dieser Zeit. Im Mittelpunkt steht der heilige Michael mit dem Flammenschwert in der rechten Hand. Die sogenannte Seelenwaage hält der Kirchenpatron in der Linken.

1680 gab es neue Glocken. Während des Spanischen Erbfolgekriegs (1704-1715) sind die beiden Höfe in Michelskirchen abgebrannt. Die unter Pfarrer Andreas Hösle 1931 neu angeschafften Glocken waren nur bis 1942 zu halten. Eine der beiden Glocken wurde zu Kriegszwecken geopfert.

Eine große Renovierung mit Trockenlegung der Wände dieses Kleinods erfolgte von 1975 bis 1977 unter Pfarrer Alfred Suyter. Der damalige Kirchenpfleger Jakob Schlatterer hatte sich stark engagiert. 1985 hat die Kirche einen Blitzschlag ohne größere Schäden überstanden. Der Zahn der Zeit nagt aber auch an diesem Gotteshaus, sodass die Generalsanierung des Dachstuhls und die Außenrenovierung nicht mehr aufschiebbar gewesen war.