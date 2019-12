Historische Kooperation

Die CSU-Ortsverbände von Hilgertshausen und Tandern haben am Montagabend im Fottner-Saal in Thalmannsdorf erstmals eine gemeinsame Liste für die anstehende Gemeinderatswahl 2020 aufgestellt.

Hilgertshausen-Tandern – Landrat Stefan Löwl und CSU-Kreisvorsitzender und MdL Bernhard Seidenath waren gewissermaßen die „Geburtshelfer“ für die gemeinsame Liste, die bisher wegen Nachwehen aus Zeiten der Gebietsreform einfach nicht durchsetzbar gewesen war.

Immerhin schon seit es die Einheitsgemeinde Hilgertshausen-Tandern gibt (1. Mai 1978), konnten die Mitglieder der beiden Ortsverbände nicht von einer gemeinsamen Liste überzeugt werden. So sprach Seidenath von „einem ganz besonderen Abend“. Er freue sich, so Seidenath, dass mit dem 77-jährigen Vize-Bürgermeister Adi Doldi ein Tanderner als CSU-Listenführer auserkoren wurde: „Das ist ein starkes Signal!“ Er glaube nicht, dass der kleinere Ort Tandern vom größeren Hilgertshausen „untergebuttert“ werde.

Die Aufstellung der gemeinsamen Liste erfolgte absolut harmonisch und problemlos. Die Leitung dabei hatte die stellvertretende Kreisvorsitzende Julia Grote aus Dachau.

Hilgertshausens kommissarischer Ortsvorsitzender Hubert Oberhauser und der Tanderner CSU-Chef Peter Schadl bekräftigten, dass die Liste einen Querschnitt der Bevölkerung darstelle. Jung und alt seien gleichermaßen gut vertreten, ebenso die Ortsteile. Stolz ist man auf die vier Damen auf der Liste. Sechs Kandidatinnen und Kandidaten haben noch kein CSU-Parteibuch.

Die beiden CSU-Ortsverbände, die derzeit sechs Mitglieder im Gemeinderat stellen, wollen gerne nach der Wahl im März 2020 kräftig zulegen. „Ich hoffe auf zwölf CSU-Sitze im neuen Gemeinderat“, sagte Landrat Löwl und schmunzelte. Seidenath ergänzte: „Acht würden auch reichen.“ Ganz so optimistisch sehen Oberhauser und Schadl die Situation nicht. Sie wären zufrieden, wenn sieben Christsoziale den Sprung in den Gemeinderat schaffen würden.

Dass es in der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern für die nächsten Jahre viele Herausforderungen gibt, zeigte Bürgermeister Markus Hertlein auf, der erst seit dem 17. Oktober dieses Jahres CSU-Mitglied ist. Zum Bürgermeister gewählt wurde er noch auf der Liste der Wählergemeinschaft Hilgertshausen-Tandern (WGHT), die durch die gemeinsame CSU-Gemeinderatsliste die Gemeinderäte Oberhauser und Markus Hofner verliert.

Nicht mehr im Gemeinderat vertreten sein werden Wally Arzberger und Josef Dunau (beide CSU Tandern), die sich nicht mehr zur Wahl stellten.

Hertlein will auf der CSU-Kreistagsliste auf Platz 19 versuchen, den Sprung in den Kreistag zu schaffen. Wie er betonte, wolle er sich auf Kreisebene stark für die Region einsetzen.

Interessant war die Vorstellungsrunde der Kandidaten. Mehrfach wurde betont, dass man in keiner Gemeinde leben wolle, in der gestritten wird. Nahezu alle Kandidaten engagieren sich ehrenamtlich in Vereinen oder ähnlichen Institutionen wie Feuerwehr oder Helfer vor Ort.

1. Adi Doldi, 77, Rektor i.R., Tandern; 2. Hubert Oberhauser, 49, Landwirtschaftsmeister, Stadelham; 3. Markus Hofner, 35, Maschinenbautechniker, Nesselholz; 4. Simone Redl, 29, Sozialpädagogin, Oberdorf; 5. Robert Schmid, 28, Landwirtschaftsmeister, Pranst; 6. Wolfgang Riedmair, 43, Bilanzbuchhalter, Stadelham; 7. Peter Schadl, 48, Diplom-Verwaltungswirt, Tandern; 8. Markus Weigl, 39, Einkäufer, Hilgertshausen; 9. Markus Böhm, 46, Controller, Tandern; 10. Julia Schaupp, 21, Grafikdesignerin, Stadelham; 11. Georg Murner, 36, Straßenbaumeister, Hilgertshausen; 12. Stefan Schaipp, 49, Maurer-Vorarbeiter, Thalmannsdorf; 13. Georg Fottner, 50, Land- und Gastwirt, Thalmannsdorf; 14. Diana Kölbl, 46, Angestellte, Michelskirchen; 15. Lucia Kreitmair, 49, Verwaltungsbeamtin, Stadelham; 16. Michael Lechner junior, 44, Öko-Landwirt, Michelskirchen.

ost

