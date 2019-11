Tandernerin steht im Mittelpunkt einer beliebten Fernsehsendung

Die elfte Staffel der BR-Sendung „Landfrauenküche“ neigt sich dem Ende zu. In der letzten Folge am Montag, 11. November, steht eine Tandernerin im Mittelpunkt.

Tandern – Stefanie Rieblinger aus Tandern präsentiert am heutigen Montag als Vertreterin des Regierungsbezirks Oberbayern ihr Drei-Gänge-Menü mit hofeigenen und regionalen Zutaten.

Seit dem 30. September zeigt das BR-Fernsehen die 45-minütigen Episoden aus allen sieben bayerischen Bezirken mit verschiedenen Landfrauen. In der letzten Folge, die am heutigen Montag im BR-Fernsehen ausgestrahlt wird, führt der Besuch zu Stefanie Rieblinger auf den Lukas-Hof in Tandern.

Die Aufzeichnung der Sendung fand bereits im August statt. Jetzt dürfen die Zuschauer gespannt verfolgen, mit welchem Drei-Gänge-Menü Rieblinger ihre übrigen sechs Teilnehmer in der Sendung aus den anderen Regierungsbezirken verwöhnt.

Stefanie Rieblinger führt mit ihren Eltern in Tandern einen Biohof im Nebenerwerb, sie liebt es, im Sommer schon früh am Morgen mit dem Traktor unterwegs zu sein oder sich um die Tiere zu kümmern. Wie in der Sendung herausgestellt wird, haben es ihr besonders alte, vom Aussterben bedrohte Rassen angetan.

Auf dem Hof der 35-Jährigen werden Murnau-Werdenfelser Rinder in Mutterkuhhaltung gehalten, es gibt weiterhin Bienen, bayerische Landgänse, Waldziegen, und alte Hühnerrassen. Zu den besonderen Leidenschaften von Rieblinger, die auch Vorsitzende des Obst und Gartenbauvereins ist, gehört, dass sie im Sommer als Sennerin auf eine Alm geht und das schon seit neun Jahren. Neben der Vorstellung des Betriebes durch die Eltern Rita und Peter Rieblinger werden auch von der Alm einige Szenen in der Sendung eingeblendet.

Im Mittelpunkt steht jedoch die Präsentation ihres Drei-Gänge-Menüs. Im großen Finale am 18. November wird das Geheimnis gelüftet. Dabei wird die Siegerin des diesjährigen Kochwettbewerbs gekürt, dann wird sich herausstellen, wer die meisten Punkte für Vor-, Haupt- und Nachspeise auf sich vereinen konnte, die die teilnehmenden Landfrauen selbst vergeben haben.