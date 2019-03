Schwerer Unfall: Kleintransporter prallt frontal in Linienbus - Fahrer (26) schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich zwischen Langenpettenbach und Hilgertshausen ereignet. Dort krachte ein Kleintransporter frontal in einen Bus.

Update von 12.05 Uhr: Der 26-jähriger Fahrer eines Kleintransporters ist bei einem Unfall am Donnerstag um 8 Uhr schwerst verletzt worden. Er war zwischen Langenpettenbach und Hilgertshausen frontal mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der Busfahrer wurde leicht verletzt. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste.

Gegen 8 Uhr war der 26-jähriger Schrobenhausener mit seinem Daimler Sprinter auf der Staatsstraße 2050 in Richtung Langenpettenbach unterwegs. Kurz nach Neßlholz kam er, laut Polizei aus bisher nicht geklärter Ursache, mit der halben Fahrzeugbreite auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Richtung Hilgertshausen fahrenden Linienbus zusammen. Durch die Wucht der Kollision kam der Bus, in dem nur der Fahrer saß, nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem angrenzenden Feld stehen.

Kleintransporter stößt mit Linienbus zusammen: 26-jähriger Fahrer mit Rettungshubschrauber in Krankenhaus geflogen

Der Sprinter drehte sich und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Mit schwersten, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Unfallverursacher von einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt geflogen. Der 52-Jährige Busfahrer aus dem Gemeindebereich Hilgertshausen-Tandern erlitt leichte Verletzungen, er wurde ins Klinikum Dachau gebracht. An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Markt Indersdorf, Hilgertshausen und Ainhofen eingesetzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 80 000 Euro. Die Staatsstraße war an der Unfallstelle wegen der Bergungsarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt.

Erstmeldung: Schwerer Unfall zwischen Langenpettenbach und Hilgertshausen

Langenpettenbach - Ein schwerer Unfall hat sich auf der Staatsstraße 2050 zwischen Langenpettenbach und Hilgertshausen ereignet. Nach ersten Informationen ist ein Kleintransporter frontal in einen Bus gefahren.

+ Ein schwerer Unfall hat sich zwischen Langenpettenbach und Hilgertshausen ereignet. © hab

Der Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist vor Ort im Einsatz. Im Bus befanden sich nach Informationen der Polizei keine Fahrgäste. Ebenfalls ein Unfall, an dem ein Linienbus beteiligt war, hat sich in Würzburg ereignet. Allerdings war dieser nicht unbesetzt unterwegs.

