Seniorenarbeitsgruppe erstellt Liste über Tanderner Hausnamen

Adressen spielten einst im Dachauer Hinterland allenfalls eine untergeordnete Rolle. Da orientierte man sich eher an den Hausnamen. Eine Seniorenarbeitsgruppe hat sich nun mit den Hausnamen in Tandern befasst.

Tandern – Rund 35 Bürgerinnen und Bürger haben bei der Seniorenbürgerversammlung im Tanderner Pfarrzentrum von Bürgermeister Markus Hertlein wichtige Informationen über das gemeindliche Geschehen und die anstehenden Projekte und Vorhaben erhalten. Natürlich konnten sie dem Gemeindechef auch ihre Anregungen mitteilen.

Gleich zu Beginn übergab Maria Lugmair dem Bürgermeister eine von der Seniorenarbeitsgruppe erarbeitete Liste über die früheren Hausnamen in Tandern. Früher, so Maria Lugmair, waren die Hausnamen viel relevanter als Familiennamen. „Diese Namen machen das besondere eines Dorfes aus, weil sie zeigen, wie gut man sich untereinander gekannt hat“, meinte Lugmair. „Die Hausnamen charakterisieren vor allem die Menschen, die da gelebt haben, durch Berufsbezeichnungen wie Wagner, Sola (Seiler), Flickschuster oder Bleischmied.“ Nach dem Krieg sind die Hausnamen langsam verloren gegangen, viele kennen sie nicht mehr. Das soll jetzt anders werden. „Gemeinsam mussten wir uns besinnen und anstrengen, um eine vollständige Liste anzufertigen. Das hat aber auch große Freude gemacht“, sagte Lugmair. Die Aufzeichnung helfe jetzt, dieses Wissen festzuhalten, zu bewahren und weiterzugeben.

Bürgermeister Hertlein informierte im Anschluss über die Geschehnisse in der 3457 Einwohner zählenden Gemeinde Hilgertshausen-Tandern. Er legte dabei unter anderem offen, dass der Haushalt ein Gesamthaushaltsvolumen von 9,5 Millionen Euro hat. Größere Ausgabenposten sind die Kreisumlage mit 1,7 Millionen Euro, die Personalkosten der Gemeinde mit 1,02 Millionen Euro sowie der Personalkostenzuschuss für die Kindergärten in gleicher Höhe. Kosten für den Breitbandausbau: 300 000 Euro, Restkosten für den Feuerwehrhausneubau: 515 000 Euro. Der Schuldenstand beläuft sich derzeit auf 260 000 Euro.

Hertlein verwies schließlich noch auf die „großen Aufgaben“ der nächsten Jahre: der Kindergarten-Neubau in Hilgertshausen, der Erweiterungsbau des Kindergartens in Tandern, das Konzept der künftigen Schulkinderbetreuung, die Planung der Abwasserbeseitigungsanlage für Hilgertshausen und Tandern und vieles mehr.

In der Diskussion ging es beispielsweise um den Ausbau des Geh- und Radweges in Richtung Höfarten. Hier seien noch „Grunderwerbsangelegenheiten zu klären“, so der Bürgermeister. FRANZ HOFNER