Markus Hertlein ist stolz auf den „Vertrauensvorschuss“

Geschafft: Die Töchter Julia (links) und Maria (rechts) sowie Gattin Gabriele freuten sich über das gute Wahlergebnis von Markus Hertlein, der zum Bürgermeister von Hilgertshausen-Tandern wiedergewählt wurde. © Josef Ostermair

Etwas mehr als jeder dritte Wahlberechtigte in Hilgertshausen-Tandern gab seine Stimme bei der Bürgermeisterwahl ab, davon 97,16 Prozent für Markus Hertlein.

Hilgertshausen-Tandern – Spannend war die Bürgermeisterwahl am gestrigen Sonntag in Hilgertshausen-Tandern nicht, dazu fehlte schlichtweg die Wahl zwischen zwei oder mehr Kandidaten. Einziger Kandidat war der amtierende Bürgermeister Markus Hertlein, der mit 97,16 Prozent wiedergewählt wurde. Er hatte die breite Unterstützung von der Wählergemeinschaft Hilgertshausen-Tandern und den CSU-Ortsverbänden aus Hilgertshausen und Tandern.

37,99 Prozent der Wahlberechtigten gingen in Hilgertshausen-Tandern an die Urnen

Dass 37,99 Prozent der Wahlberechtigten für Hertlein an die Wahlurne gingen, ist ein Zeichen besonderer Wertschätzung für das Gemeindeoberhaupt. Diese Wertschätzung bekam Hertlein auch von der Bürgerliste Tandern und der SPD Hilgertshausen-Tandern, die schon Monate vor der Wahl erklärt hatten, mit Hertlein zufrieden zu sein und deshalb keine eigene Kandidaten ins Rennen zu schicken. So waren die Glückwünsche zur Wahl von Bürgerinnen und Bürgern aus beiden Ortsteilen absolut ehrlich gemeint.

„Allein dieser Vertrauensvorschuss ist für mich Verpflichtung, in den nächsten sechs Jahren noch weiter zusammenzurücken. Nur gemeinsam sind wir stark. Jeder in unserer Gemeinde weiß auch, dass es an Herausforderungen nicht fehlt“, sagte Hertlein, kurz nachdem sein Wahlergebnis feststand.

97,16 Prozent der Wählerstimmen haben Hertlein ein tolles Ergebnis beschert. Das sind 959 Bürgerinnen und Bürger. Es gab insgesamt 338 Briefwähler, 49 Stimmen waren ungültig. 28 Wähler haben Namen von anderen Bürgern auf den Stimmzettel geschrieben. Aus Tandern wurden vier Stimmen für einen „Hans Wurst“ abgegeben, den es aber in der ganzen Gemeinde nicht gibt...

35 Minuten nach Schließung der Wahllokale stand das Ergebnis fest

35 Minuten nach Schließung der Wahllokale konnte bereits das Wahlergebnis verkündet werden. Für Landrat Stefan Löwl und den Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath war es eine Selbstverständlichkeit, Hertlein sofort zu gratulieren.

Natürlich drückten auch Ehefrau Gabriele und die Töchter Julia und Maria das Familienoberhaupt. Besonders freute sich der alte und neue Bürgermeister über die Gratulation seiner Bürgermeisterkollegen Michael Reiter aus Altomünster, Franz Obesser aus Indersdorf und Christian Blatt aus Erdweg. Letzterer wird sich am Sonntag, 9. Juli, erneut zur Wahl stellen.

Hertleins Tipp zur Wahlbeteiligung in Hilgertshausen-Tandern hatte 35 Prozent gelautet, so dass er letztlich sogar etwas mehr Bürger überzeugen konnte, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, obwohl von vorneherein klar war, dass Hertlein weiter regieren wird.

