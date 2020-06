Schwerer Unfall: DHL-Fahrer nimmt Biker die Vorfahrt - Transporter kracht in Motorrad

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in Hilgertshausen. Ein DHL-Fahrer nahm ersten Ermittlungen zufolge einem Motorradfahrer die Vorfahrt - mit schlimmen Folgen.

Hilgertshausen/Dachau – Ein 41 Jahre alter Motorradfahrer aus Dachau ist am Montagnachmittag (8. Juni) bei einem Verkehrsunfall in Hilgertshausen lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Fahrer des Zustelldienstes DHL ersten Ermittlungen zufolge dem Mann an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen.

Dachau: DHL-Fahrer nimmt Biker die Vorfahrt - Transporter kracht in Motorrad

Der Motorradfahrer war gegen 13.30 Uhr auf der Neurieder Straße ortsauswärts Richtung Ainhofen unterwegs. Die Winterstraße ist die letzte Straße vor dem Ortsausgang, die in die Neurieder Straße einmündet. Der 45 Jahre alte Fahrer des DHL-Transporters übersah offenbar den von links kommenden Motorradfahrer beim Einbiegen in die Neurieder Straße, es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung der Helfer vor Ort (HvO) mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern geflogen. Der Transporter-Fahrer blieb unverletzt. Ein Gutachter wurde zum Unfallort gerufen. Er soll den genauen Hergang des Unfalls ermitteln.

