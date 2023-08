Neuer Mobilfunkmast bei Tandern genehmigt

Teilen

Hinter dem Holzlagerplatz soll der Stahlgitterturm für besseren Mobilfunkempfang errichtet werden. © Josef Ostermair

Der Gemeinderat hat einstimmig der Errichtung eines 42,52 Meter hohen Mobilfunkmastes aus Stahl bei Tandern zugestimmt.

Tandern – Die vielen Tanderner, die schon seit langem über schlechten Handyempfang klagen, können bald aufatmen: Der Gemeinderat von Hilgertshausen-Tandern hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einstimmig der Errichtung eines 42,52 Meter hohen Mobilfunkmastes aus Stahl zugestimmt, der für besseren Empfang sorgen soll.

Stahlgitterturm auf Gemeindegrundstück

Der Stahlgitterturm, der einschließlich Fundamentsockel 42,82 Meter aus dem Boden ragt, wird auf einem gemeindeeigenen Grundstück in der Nähe des Wertstoffhofes Tandern errichtet. Das Stahlbetonfundament hat eine Tiefe von 2,70 Metern.

Wichtig ist Bürgermeister Markus Hertlein, „dass alle interessierten Mobilfunkbetreiber auf diesen Mast gehen können“. Der bestehende Holzlagerplatz soll erhalten bleiben, da der Sendemast wenige Meter dahinter errichtet wird. Gemeinderat Werner Kerzel (Wählergemeinschaft Hilgertshausen-Tandern) sprach von einem für Tandern durchaus verträglichen Standort.

CSU-Gemeinderat Peter Schadl regte an, den Mast in der Mitte des Grundstücks zu errichten. Laut Bauamtsmitarbeiterin Katharina Westermair ist die ausreichende Erschließung gesichert, öffentliche Belange stehen nicht entgegen. Es bestehe auch eine Rückbauverpflichtung. Die Stromversorgung würde über die Straße zum Recyclinghof erfolgen. Laut Bürgermeister besteht ein Pachtvertrag über 15 Jahre mit Verlängerungsoption, was bei solchen Anlagen nicht unüblich sei.

ost

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.