Nicht mal ein Geldautomat bleibt

Das stattliche Bank-Gebäude soll schon im Laufe des kommenden Jahres verschwinden und nicht mehr ersetzt werden. Gemeinderäte appellieren an den Bankvertreter Abriss-Bagger kommen schon im nächsten Jahr © ost

Die Volksbank-Raiffeisenbank zieht sich komplett aus Gemeinde Hilgertshausen-Tandern zurück. Diese Geschäftsstrategie sorgt für Unmut in der Bevölkerung.

Hilgertshausen-Tandern – Für Unmut in der Bevölkerung sorgt die Geschäftsstrategie der Volksbank-Raiffeisenbank Dachau, die sich vollkommen von ihren Kunden aus dem Gemeindegebiet Hilgertshausen-Tandern verabschiedet. Nachdem es ja in Tandern schon seit dem Abriss des Bankgebäudes, das mit einem Neubau von acht Wohnungen ersetzt wurde, nicht mal mehr einen Geldautomaten gibt, wird derzeit in Hilgertshausen dasselbe vollzogen. Auch hier soll das Bankgebäude restlos verschwinden und künftig ebenfalls auf einen Geldautomaten und einen Kontoauszugdrucker verzichtet werden.

Das kam erstmals öffentlich zur Sprache, als sich am Montagabend der Gemeinderat mit den Plänen der Bank befasste, die 18 Wohneinheiten auf dem 3600 Quadratmeter-Grundstück nahe des Rathauses vorsehen. Andreas Baur, Bank-Bereichsleiter für IT und Gebäudemanagement, machte kein Hehl daraus, dass der Vorstand der Bank keinen Kundenkontakt in der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern mehr vorsieht.

Geplant sind auf dem Raiffeisen-Areal, zu dem einst auch ein Lagerhaus-Betrieb gehörte, drei Doppelhäuser, ein Mehrfamilienhaus und ein dominantes Gebäude mit einer Länge von 29 Metern.

Ursprünglich wollte die Bank noch eine weit dichtere Bebauung. Weil man aber merkte, dass da der Gemeinderat nicht mitmacht, haben man diesen ursprünglich mit 34 Meter langen Baukörper mit nun 29 Metern „kleiner“ gestaltet. Im Erdgeschoß dieses Wohn -und Geschäftshauses sollen zwei bis drei Gewerbeeinheiten untergebracht werden. Man denkt dabei an eine Arztpraxis, einen Physiotherapeuten und eine Poststelle. 50 Stellplätze, die über eine Tiefgarage und auch oberirdisch geschaffen werden, sollen wildes Parken auf dem Areal verhindern.

Mehrere Gemeinderäte forderten die Verantwortlichen der Bank auf, ihre Pläne doch noch einmal zu überdenken. So stellte Hans Pröbstl (Wählergemeinschaft Hilgertshausen-Tandern) heraus, dass es vielen Bürgern nicht zumutbar sei, in der 3500-Einwohner-Gemeinde nicht mal mehr über einen Geldautomaten Zugang zu der Bank zu haben, die einst hier ihre Wurzeln hatte.

Auch Bürgermeister Markus Hertlein bittet den Vorstand der Bank, sich doch noch um eine Lösung für die vielen alteingesessen Bankkunden zu bemühen.

Peter Schadl (CSU) hielt den Bankverantwortlichen vor, nicht mal analysiert zu haben, wohin ihre Kunden künftig wandern werden. Er geht davon aus, dass wegen der Immobilienpläne auf eine Wirtschaftlichkeitsberechnung verzichtet wurde. Ebenso wie Schadl findet auch SPD-Gemeinderat Franz Glas, dass sich die Volksbank-Raiffeisenbank immer mehr in eine Immobiliengesellschaft wandelt.

Selbst der Tiefbauunternehmer Georg Murner (CSU), der sogar in der Vertreterversammlung der Bank sitzt, glaubt, dass es ein Fehler ist, sich vom Bankgeschäft auf breiter Front zu verabschieden. Dies mit fehlendem Personal zu begründen, wie das Baur anführte, will man nicht gelten lassen.

Wie sauer die Gemeindebürger reagieren, konnte Baur beim Verlassen des Sitzungssaales erleben, als ihm ein Zuhörer nachrief: „Was ihr hier macht, ist ein Saustall“, und weitere Zuhörer ebenfalls ihren Unmut äußerten. Was die Bürger zudem ärgert, ist der Abriss von zwei Bankgebäuden in relativ gutem Zustand.

In Tandern werden die Mieter in dem neuerbauten Prachtbau im November einziehen, in Hilgertshausen wird das noch länger dauern. Da geht Baur davon aus, dass die Abriss-Bagger frühestens im Frühjahr 2023 auftauchen, also bis dahin die Bankgeschäfte noch laufen.

Wie man CSU-Gemeinderat Hubert Oberhauser versicherte, sehe der Zeitplan für Hilgertshausen so aus, dass mit der Baufertigstellung erst Ende 2024 zu rechnen sei. Zunächst aber beschloss der Gemeinderat schon mal, im beschleunigten Verfahren und ohne Durchführung einer Umweltprüfung einen Bebauungsplan gemäß der Entwurfsplanung des Indersdorfer Architekturbüros Rabl aufzustellen.

Zudem beschloss das Gremium, dass die Kosten des Verfahrens (Planungs-, Gutachten- und Rechtsberatungskosten) von der Volksbank-Raiffeisenbank zu tragen sind. Die Grundplanungsleistungen sollen von dem Landshuter Planungsbüro EGL erbracht werden.

Hilgertshausens Feuerwehr-Kommandant Rudi Effner, der für die WGHT auch im Gemeinderat sitzt, forderte wegen der umfangreichen Neubebauung ein Halteverbot auf der Hirschenhausener Straße, damit die Feuerwehr, die ihr Gerätehaus ja auch in dieser Straße hat, bei Einsätzen nicht behindert werde. Die Tiefgaragenzufahrt sei nämlich auch von der Hirschenhausener Straße her vorgesehen.