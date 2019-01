Baugebiet mit 18 neuen Häusern

Einstimmig hat der Gemeinderat von Hilgertshausen-Tandern den vom Aichacher Architekten Hans Brugger ausgearbeiteten Bebauungsplan für das Gebiet nördlich des Eulenwegs in Tandern gebilligt.

Hilgertshausen/Tandern – Auf dieser Fläche, die von der Oberdorfer Straße aus erschlossen wird und eine zusätzliche Anbindung an die Hochstraße bekommt, sollen zwölf Einzelhäuser (E+1) und zwei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser im Südosten entstehen. Hinzu kommen vier Doppelhaus-Grundstücke.

Es handelt sich um eine Nettobaufläche von 12 500 Quadratmetern. Der Bebauungsplan, der nochmals für die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange ausgelegt wird, lässt sowohl Sattel- als auch Pultdächer zu.

Wie Brugger dem Gemeinderat verdeutlichte, erschwert die Topografie die Planung, weil der Höhenunterschied von der Oberdorfer Straße bis hin zur Hochstraße 14 Meter beträgt. Als Grundflächenzahl (GRZ) hat der Planer 0,35 festgelegt. Zur Oberflächenentwässerung ist auf der Nordostseite dieses neuen Baugebiets ein Regenrückhaltebecken erforderlich, das das Regenwasser in einen Graben Richtung Tanderner Ilm weiterleitet.

Eine Bebauung nördlich des Eulenwegs geht auf einen Gemeinderatsvorschlag aus dem März 2016 zurück. Im November folgte schon der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan unter Einbeziehung einer Teilfläche des Flurstücks 13.

So nahm das Verfahren seinen Lauf – bis sich Anfang 2017 das Landratsamt Dachau kritisch über die geplante Bebauung äußerte. Begründung aus Dachau: Die Gemeinde entwickle im Flächennutzungsplan dargestellte Wohnbauflächen nicht, schiebe diese nur vor sich her. Die Gemeinde dagegen argumentierte, dass sie nur dort tätig werden könne, wo Flächen auch verfügbar sind. Dann aber hatte die Gemeinde das Glück auf ihrer Seite, denn seit der Änderung des Baugesetzbuches im Jahre 2017 besteht nun befristet die Möglichkeit, den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren fortzusetzen. Dabei muss der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden, sondern der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung an den Bebauungsplan angepasst.

Ausgleichsflächen sind nicht erforderlich. Wie Brugger aufzeigte, musste der westliche Teilbereich noch vermessungstechnisch erfasst werden. Vorplanungen bezüglich der Entwässerung und der Straßenführung seien abgeschlossen.

So war es für den Gemeinderat eine leichte Angelegenheit, dem aktuellen Bebauungsplanentwurf zuzustimmen. Die Verwaltung wurde beauftragt, das rechtlich vorgeschriebene Auslegungsverfahren durchzuführen.

ost