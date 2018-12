Zu hohe Energiekosten

Adi Doldi, zweiter Bürgermeister der Gemeinde Hilgertshausen, der im örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss den Vorsitz führt, hat den Gemeinderat über das Prüfergebnis für das Jahr 2017 informiert.

Bei der im Rathaus erfolgten Rechnungsprüfung haben neben Doldi noch Christina Markert, Franz Glas und Simon Schlatterer mitgewirkt.

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurden verschiedene Haushaltsstellen stichpunktartig überprüft. „Die Haushaltsführung war sowohl im Kassen- als auch im Buchführungsbereich vorbildlich“, sagte Doldi. Dennoch gab es ein paar Feststellungen im Bereich Energie. „Die Energiekosten für das Schulhaus der Grundschule Tandern erscheinen uns sehr hoch. Daher ersucht der Rechnungsprüfungsausschuss die Verwaltung, zusammen mit Rektor Dieter Gruber eine intelligente Lösung zu finden, um den Ölverbrauch zu reduzieren“, so Doldi. Aufgefallen seien dem Rechnungsprüfungsausschuss auch die extrem unterschiedlichen Stromkosten der beiden etwa gleich großen Dorfbrunnen von Hilgertshausen und Tandern. Für den Brunnen in Hilgertshausen standen 2017 437 Euro Stromverbrauchskosten zu Buche, für den in Tandern nur 99 Euro. Wie es zu dem großen Unterschied kam, soll nun die Verwaltung klären.

Zudem habe der Rechnungsprüfungsauschuss festgestellt, dass mehrere Abbuchnungen stattfanden, ohne die alljährliche Genehmigung des Gemeinderats. Dabei ging es um 15 Euro für den Heimatverein Aichach, 50 Euro für den Landesverband Heimatpflege München, 300 Euro für den Förderverein Jugendbegegnung Dachau, 1587 Euro an den Landschaftspflegeverband Dachau und 2532 Euro an den Entschädigungsfond Denkmalschutz. Der Rechnungsprüfungsausschuss ersuchte die Verwaltung, zu klären, wieso diese Zahlungen ohne Genehmigung im Gemeinderat erfolgten.

Wie es zur Diskrepanz bei verschiedenen Ansätzen im Haushalt und dem tatsächlichen Rechnungsergebnis 2017 kam, konnte relativ schnell geklärt werden. Mit am größten ist der Unterschied zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis beim Gebäudeunterhalt für den Kindergarten in Tandern. Da hat man nur 3000 Euro im Haushalt in Ansatz gebracht, wegen des undichten Daches auf der Südseite des Kindergartens aber schnell handeln müssen, so dass nun fast 40 000 Euro Sanierungskosten zu Buche stehen. Umgekehrt ist die Situation bei den Mieten für das Lehrerwohnhaus in Tandern: Da habe man 11 000 Euro Miete in Ansatz gebracht, wegen der längeren Renovierungszeit ohne Mieter aber nur 8335 Euro Miete eingenommen. Um 7381 Euro übertroffen wurde Doldi zufolge der Ansatz für Pass- und Personalausweisgebühren, und da gab es natürlich auch keine Einwände seitens des Gemeinderats, der Bürgermeister Markus Hertlein für 2017 die Entlastung aussprach.

Das bereinigte Soll im Verwaltungshaushalt der Gemeinde für das Jahr 2017 beträgt in den Einnahmen und Ausgaben demnach 5,45 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt sind es 1,65 Millionen Euro. Das Gesamtergebnis bei Einnahmen und Ausgaben liegt bei 7,10 Millionen Euro. Josef Ostermair