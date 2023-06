Perfekte italienische Nacht: Sommerkonzert in Tandern mit der Isar Philharmonie München

Schmelzender Sopran: Elisabeth Freyhoff. © Norbert Habschied

Es war die perfekte italienische Sommernacht. Die Isar Philharmonie München berührte die Zuhörer beim Sommerkonzert in Tandern.

Tandern – Lächelnde Gesichter, munter zwitschernde Vögel, ein Himmel ohne Wolken, ein Gläschen kühlen Wein in der Hand. Dazu ein Schloss und eine Musik, die beschwingt und berührt – Herz, was willst du mehr. Das 8. Sommerkonzert in Tandern mit der Isar Philharmonie München war wieder ein toller Erfolg für den Verein Zukunft Tandern. Der kann mit seinen Hauptorganisatoren Hans Glas und Gerhard Huber stolz auf sich sein.

Ganz Tandern und Hilgertshausen war gefühlt gekommen, samt politischer Prominenz mit der stellvertretenden Landrätin Martina Purkhardt und Bürgermeister Dr. Markus Härtlein und kirchlicher Vertretung mit Pfarrer Michael Heinrich. Das Konzert war seit Wochen ausverkauft. Die „Italienische Sommernacht“ als Open Air – ein Magnet.

Mitreißender Dirigent: Olivier Tardy hatte Publikum und Musiker bestens im Griff © Norbert Habschied

Und das Programm war so anziehend, dass es am liebsten gar nicht aufhören sollte. Es begann sanft mit einem Satz aus der Suite von Gabriel Fauré mit dem Namen „Sicilienne“. Der Dirigent Olivier Tardy erklärte das so: „Die Sizilianer haben das ganz langsam getanzt. Ich glaube, es ist wegen der Hitze.“

Da zeigte sich schon, was den Abend noch zu einem besonderen Genuss werden ließ: Tardy ist nicht nur ein mitreißender Dirigent, sondern auch ein äußerst witziger, charmanter und schlagfertiger Moderator. So beschrieb er die vier Sätze der „Italienischen Sinfonie“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy mit: Erstens Vorfreude des Komponisten auf seine Italienreise. Zweitens Nebel in Venedig. Drittens klassisches Barock in Florenz. Viertens virtuoses Springen. Und so war’s denn auch zu hören. Genial.

Als beim zweiten Satz das Acht-Uhr-Läuten von der Pfarrkirche gar nicht aufhören will und die zarten Streichertakte kaum zu vernehmen sind, bricht er lachend ab und sagt: „Wir waren vorgewarnt. Aber nur für 30 Sekunden.“ Dafür begrüßt er den Schlagzeuger Dieter Pöll, der in Tandern wohnt, gekonnt verfrüht: „Ach, du kommst ja erst in Minuten dran.“

Der Franzose Oliver Tardy ist Dirigent verschiedener renommierter Orchester und war auch bekannt als Soloflötist an der Bayerischen Staatsoper. Die Isar Philharmonie ist ein Ensemble von versierten Laien, unterstützt von Mitgliedern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, des Bayerischen Staatsorchesters und des Münchner Kammerorchesters. Sie spielen zusammen wie aus einem Guss. Man sieht ihnen ihren Spaß an, und wie gut sie sich ihrem Dirigenten verstehen. Der spornt sie ordentlich dynamisch an. Ein Genuss.

Die Solistin des Abends, Elisabeth Freyhoff, begeisterte mit ihrem schmelzenden Sopran, mit ihrer Herzlichkeit und ihrem intensiven Ausdruck. Sie singt sehnsüchtig die Arie der Susanne aus der Oper Die Hochzeit des Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie singt kokett das Quando m’en vo (Wenn ich weg gehe) aus Giacomo Puccinis Oper La Bohème. Und sie flirtet hemmungslos mit Antonio, Emilio, Marcello und sofort, aber sagt ihnen auch erbarmungslos Arrividerci, bella Italia, einem Lied von Robert Stolz.

Erbarmungslos ist nach dieser Zugabe leider Schluss mit lustig. Da nützt auch der heftige Applaus nichts.

Elfriede Peil