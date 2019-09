Die Hilgertshauser SPD hat einen neuen Vorsitzenden

Franz Glas heißt der neue Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Hilgertshausen-Tandern. Der 60-jährige Gemeinderat wurde einstimmig zum Nachfolger von Martin Güll gewählt, der Hilgertshausen verlässt und nach Unterfranken zieht. Güll führte den Ortsverein seit März 2013.

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden im Ortsverein wählte die Mitgliederversammlung Florian Mann aus dem Ortsteil Hilgertshausen. Schriftführerin bleibt Elisabeth Kory, neue Schatzmeisterin wurde Christa Glas, die Gattin des neuen SPD-Chefs.

Franz Glas bedankte sich bei dem ehemaligen Dachauer Landtagsabgeordneten Martin Güll für die sechs Jahre an der Vereinsspitze und wünschte ihm in seinem „Austrag“ in Unterfranken alles Gute.

Der SPD-Ortsverein hat derzeit 16 Mitglieder und zwei Gemeinderäte. „Unser wichtigstes Ziel ist natürlich, für die Kommunalwahlen 2020 wieder eine eigene Gemeinderatsliste aufzustellen“, erklärte der neue Vorsitzende Franz Glas, der aus dem Ortsteil Tandern kommt. Kein leichtes Unterfangen: Der Altersdurchschnitt des Ortsvereins liegt bei knapp 64 Jahren und nur noch drei Mitglieder sind unter 60 Jahren. „Ich würde mich sehr freuen, wenn sich engagierte Bürgerinnen und Bürger, die den Zielen der SPD nahestehen, finden würden, die sich über die SPD-Liste für ein kommunales Ehrenamt eines Gemeinderats oder einer Gemeinderätin wählen ließen“, so Glas.

Nirgendwo könne man sich politisch so direkt einbringen wie in einem Gemeinderat, ist Glas überzeugt. „Auf kommunaler Ebene zählen gute Ideen und ehrliche Kompromisse“, unterstreicht der Sozialdemokrat. Interessenten können sich jederzeit bezüglich einer Kandidatur bei Franz Glas per E-Mail unter franz.glas@icloud.com melden. Josef Ostermair